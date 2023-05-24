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Умерла Тина Тернер

Ей было 83 года...

сегодня, 22:12
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Автор:

Константин Куликов

Американская исполнительница Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Sky news , который цитирует представителя певицы.

Умерла Тина Тернер

Тина Тернер

Тина Тёрнер (при рождении Анна Мэй Буллок), родилась 26 ноября 1939, в Натбуш, Теннесси. Обладательница восьми премий "Грэмми". За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул "Королевы рок-н-ролла". Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира. Журнал "Rolling Stone" назвал её одной из величайших певиц современности.


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Родилась младшей второй дочерью в семье рабочей завода и баптистского дьякона, фермера и рабочего завода. Буллок посещала школу Флэг Грув в округе Хэйвуд. Её родители развелись, когда Анне было 10 лет. После этого Анну и её старшую сестру, Руби Элин, воспитывала бабушка. Анна оставалась в Натбуше до смерти бабушки. В 16-летнем возрасте она с матерью и сестрой переехала в Сент-Луис.

В Сент-Луисе Анна Мэй посещала школу Самнер Хайт Скул. В это же время старшая сестра часто брала её в ночные клубы города. Однажды в клубе "Imperial" Анна познакомилась с ритм-н-блюзовым музыкантом, уроженцем Миссисипи, Айком Тёрнером. Позже она просила его о возможности петь в его группе Kings of Rhythm ("Короли Ритма").

В 1960-х Айк и Тина записали серию хитов, включая песни "A Fool in Love", "It’s Gonna Work Out Fine", "I Idolize You" и "River Deep, Mountain High". К концу десятилетия пара включила в свои песни современные рок-стили, переинтерпретировав многие песни для своих выступлений. Их весьма энергичная кавер-версия песни "Proud Mary" группы Creedence Clearwater Revival остаётся сигнатурным хитом Тины Тёрнер. Эта песня дуэта приобрела огромный коммерческий успех, достигнув четвёртого места в чарте Billboard Hot 100 в марте 1971. Сингл также заслужил "Грэмми" за "Лучшее вокальное исполнение дуэтом или группой в стиле ритм-н-блюз"...

Умерла Тина Тернер в Кюснахт, Швейцария.

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