Умерла "живая Барби", которая сделала 27 операций, чтобы стать похожей на куклу (ФОТО)
НОВОСТИ

Умерла "живая Барби", которая сделала 27 операций, чтобы стать похожей на куклу (ФОТО)

31-летняя Барбара Янкавски скончалась в Бразилии. Полиция расследует подозрительную смерть.

6 ноября 2025, 19:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Бразильская инфлюэнсерша Барбара Янкавски, известная в соцсетях как "живая Барби" или под ником Boneca Desumana, умерла при подозрительных обстоятельствах в возрасте 31 года. Ее тело было обнаружено в Сан-Паулу, а местная полиция начала расследование.

Умерла "живая Барби", которая сделала 27 операций, чтобы стать похожей на куклу (ФОТО)

Барбара Янкавски. Фото: Barbara Jankavski/Instagram

Барбара Янкавски получила популярность в соцсетях благодаря многочисленным пластическим операциям, которые сделали ее лицо и тело похожими на куклу Барби. Она перенесла 27 пластических операций и потратила около 42 тысяч фунтов стерлингов (свыше 2 миллионов гривен) на изменение внешности.

Ее аккаунты в Instagram и TikTok имели более 400 тысяч подписчиков, а ее образ вызвал как увлечения, так и споры среди пользователей. В последнее время Янкавски почти не публиковала новых материалов, ее профили не обновлялись больше месяца до смерти.

Умерла ”живая Барби”, которая сделала 27 операций, чтобы стать похожей на куклу (ФОТО) - фото 2

Барбара Янкавски "живая Барби". Фото: Barbara Jankavski/Instagram

Как сообщает CNN Brasil, тело инфлюэнсерши обнаружили 2 ноября в квартире в Сан-Паулу. Находившийся с ней той ночью 51-летний адвокат Ренато Кампос Пинто де Витто сообщил полиции, что пригласил Янкавски для "сексуальных услуг". По его словам, они употребляли запрещенные вещества, после чего блогерша уснула и перестала дышать.

Умерла ”живая Барби”, которая сделала 27 операций, чтобы стать похожей на куклу (ФОТО) - фото 2

Барбара Янкавски "живая Барби". Фото: Barbara Jankavski/Instagram

Мужчина вызвал скорую помощь и в течение девяти минут пытался провести реанимацию по указаниям операторов службы экстренной помощи. Прибывшие медики констатировали смерть инфлюэнсерши.

Умерла ”живая Барби”, которая сделала 27 операций, чтобы стать похожей на куклу (ФОТО) - фото 2

Барбара Янкавски скончалась в Бразилии. Фото: Barbara Jankavski/Instagram

Секретариат общественной безопасности Сан-Паулу зарегистрировал смерть Барбары Янкавски как подозрительную. Назначены вскрытие и токсикологическая экспертиза, которые должны установить точную причину смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Бразилии инфлюэнсер скончался после популярной пластической операции.

Также "Комментарии" писали, что в Киеве женщина хотела увеличить ягодицы, но умерла на операционном столе.



