Померла "жива Барбі", яка зробила 27 операцій, щоб стати схожою на ляльку (ФОТО)

Бразильська інфлюенсерка Барбара Янкавскі, відома у соцмережах як "жива Барбі" або під ніком Boneca Desumana, померла за підозрілих обставин у віці 31 року. Її тіло виявили у Сан-Паулу, а місцева поліція розпочала розслідування.

Барбара Янкавські. Фото: Barbara Jankavski/Instagram

Барбара Янкавскі здобула популярність у соцмережах завдяки численним пластичним операціям, які зробили її обличчя та тіло схожими на ляльку Барбі. Вона перенесла 27 пластичних операцій і витратила близько 42 тисяч фунтів стерлінгів (понад 2 мільйони гривень) на зміну зовнішності.

Її акаунти в Instagram і TikTok мали понад 400 тисяч підписників, а її образ викликав як захоплення, так і суперечки серед користувачів. Останнім часом Янкавські майже не публікувала нових матеріалів, її профілі не оновлювались понад місяць до смерті.

Барбара Янкавскі "жива Барбі". Фото: Barbara Jankavski/Instagram

Як повідомляє CNN Brasil, тіло інфлюенсерки знайшли 2 листопада у квартирі в Сан-Паулу. 51-річний адвокат Ренато Кампос Пінто де Вітто, який перебував із нею тієї ночі, повідомив поліції, що запросив Янкавські для "сексуальних послуг". За його словами, вони вживали заборонені речовини, після чого блогерка заснула та перестала дихати.

Барбара Янкавскі "жива Барбі". Фото: Barbara Jankavski/Instagram

Чоловік викликав швидку допомогу та протягом дев’яти хвилин намагався провести реанімацію за вказівками операторів служби екстреної допомоги. Медики, що прибули на місце, констатували смерть інфлюенсерки.

Барбара Янкавські померла у Бразилії. Фото: Barbara Jankavski/Instagram

Секретаріат громадської безпеки Сан-Паулу зареєстрував смерть Барбари Янкавські як підозрілу. Призначено розтин і токсикологічну експертизу, які мають встановити точну причину смерті.

