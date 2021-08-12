Умерла звезда британского сериала «Шерлок»: что известно

Поклонники британской версии сериала об известном детективе Шерлоке Холмсе глубоко скорбят. Согласно информации BBC News, не стало 84-летней актрисы Уны Стаббс, очаровавшей многих зрителей в роли неунывающей домовладелицы Шерлока, миссис Хадсон.



Уны Стаббс, сыгравшей миссис Хадсон в "Шерлоке", не стало в возрасте 84 лет. Фото из открытых источников

Стаббс смогла добиться популярности еще в 60-х годах прошлого века. Она известна как по старым работам "Летние каникулы", "До тех пор, пока смерть не разлучит нас", "Башни Фолти", так и по более современным — по типу "Мисс Марпл: забытое убийство".

Мировому обществу, естественно, она запомнилась в роли женщины, которая дала кров Шерлоку Холмсу, которого сыграл Бенедикт Камбэрбэтч. В последнем вышедшем, четвертом, сезоне сериала миссис Хадсон в исполнении Уны Стаббс не просто заваривала своим парням чай или пылесосила в квартире, но и лихо водила гоночный автомобиль с Шерлоком в багажнике.

Согласно информации, предоставленной агентом Стаббс, женщина скончалась в собственном доме, расположенном в Эдинбурге, Шотландия. В последние минуты с ней были члены её семьи. Также известно, что актриса несколько последних месяцев тяжело болела. При этом ни заболевания, ни причины смерти не уточняют.

Также с отдельным заявлением о смерти Уны Стаббс выступили её сыновья Джейсон Гилмор, Кристиан Хенсон и Джо, отметив, что актриса отошла в мир иной спокойно и без мучений. Также родственники покойной попросили понимания от общества, в том числе насчет права придерживаться конфиденциальности.

Стоит подчеркнуть, что многие коллеги по съемочной площадке характеризируют Уну Стаббс как милую, спокойную женщину с потрясающим чувством юмора. Также её называют хорошим другом, который был способен поддержать в самой сложной ситуации.

Отметим, что помимо актерской карьеры, Уна Стаббс также была в свое время известной танцовщицей. За свою жизнь успела дважды побывать замужем, но с обеими мужьями в итоге развелась.

Когда состоится церемония прощания с любимой многими зрителями "миссис Хадсон", не сообщается.

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