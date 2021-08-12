Умерла звезда британского сериала «Шерлок»: что известно

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Вечканова Елена
Поклонники
британской версии сериала об известном детективе Шерлоке Холмсе глубоко
скорбят. Согласно информации BBC News, не стало 84-летней актрисы Уны Стаббс,
очаровавшей многих зрителей в роли неунывающей домовладелицы Шерлока, миссис
Хадсон.
Уны Стаббс, сыгравшей миссис Хадсон в "Шерлоке", не стало в возрасте 84 лет. Фото из открытых источников
Стаббс смогла
добиться популярности еще в 60-х годах прошлого века. Она известна как по
старым работам "Летние каникулы", "До тех пор, пока смерть не разлучит нас", "Башни
Фолти", так и по более современным — по типу "Мисс Марпл: забытое убийство".
Мировому обществу, естественно, она запомнилась в роли женщины, которая дала кров Шерлоку Холмсу, которого сыграл Бенедикт Камбэрбэтч. В последнем вышедшем, четвертом, сезоне сериала миссис Хадсон в исполнении Уны Стаббс не просто заваривала своим парням чай или пылесосила в квартире, но и лихо водила гоночный автомобиль с Шерлоком в багажнике.
Согласно
информации, предоставленной агентом Стаббс, женщина скончалась в собственном
доме, расположенном в Эдинбурге, Шотландия. В последние минуты с ней были члены
её семьи. Также известно, что актриса несколько последних месяцев тяжело
болела. При этом ни заболевания, ни причины смерти не уточняют.
Также с отдельным
заявлением о смерти Уны Стаббс выступили её сыновья Джейсон Гилмор, Кристиан
Хенсон и Джо, отметив, что актриса отошла в мир иной спокойно и без мучений.
Также родственники покойной попросили понимания от общества, в том числе насчет
права придерживаться конфиденциальности.
Стоит
подчеркнуть, что многие коллеги по съемочной площадке характеризируют Уну
Стаббс как милую, спокойную женщину с потрясающим чувством юмора. Также её
называют хорошим другом, который был способен поддержать в самой сложной
ситуации.
Отметим, что помимо
актерской карьеры, Уна Стаббс также была в свое время известной танцовщицей. За
свою жизнь успела дважды побывать замужем, но с обеими мужьями в итоге
развелась.
Когда состоится
церемония прощания с любимой многими зрителями "миссис Хадсон", не сообщается.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что недавно ушла из жизни единственная дочь прославленного режиссера Альфреда Хичкока. Подробности — в нашем материале.
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