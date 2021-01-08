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Умерла звезда фильма «Полицейская академия»

Точная причина смерти звезды неизвестна

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В четверг, 7 января, скончалась актриса Мэрион Рэмси, которую многие зрители помнят по роли курсанта Лаверны Хукс в комедии "Полицейская академия". Известно, что знаменитость плохо чувствовала себя из-за болезни.

Умерла звезда фильма «Полицейская академия»

умерла актриса из "Полицейской академии" / фото: fishki.net

По информации источника, Мэрион умерла на 74-м году жизни в своем загородном доме, расположенном в Лос-Анджелесе. Ее менеджер уже подтвердил эту трагическую новость, но не сообщил, что стало причиной смерти. Известно лишь, что звезда недавно заболела и чувствовала себя неважно.

Напомним, что Мэрион Рэмси родилась в Филадельфии, свой актерский путь она начала в 28 лет, огромную известность ей принесла роль полицейского с низким голосом Лаверны Хукс в шести сериях комедийного фильма "Полицейская академия".

Кроме актерства, знаменитость увлекалась музыкой. Она писала песни и в соавторстве с Харасом Файром (профессионально известным под именем Патрик Грант). И несколько синглов она презентовала, как композитор. 

Помимо "Полицейской академии", Мэрион Рэмси можно было увидеть в таких фильмах, как "Вендетта", "Лавалантула", а также сериалах "Джефферсоны", "Кос" и других.

Напомним, в конце декабря на 99-м году жизни умер самый известный модельер прошлого века Пьер Карден. Его не стало в американском госпитале Парижа, но причина смерти не уточняется. Известно, что за свою жизнь модельер запатентовал более 500 своих изобретений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в возрасте 39 лет не стало создателя китайской игровой студии Yoozoo Games и известной всему миру саги "Игра престолов" Линь Ци.


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Источник: https://variety.com/2021/film/obituaries-people-news/marion-ramsey-dead-police-academy-1234880853/?fbclid=IwAR1ehpBxR5iwzGILdWLQRfiGimqhxsTexlPoi2H67QNwQyKIf_dAfQ4at6A
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