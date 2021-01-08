Умерла звезда фильма «Полицейская академия»

В четверг, 7 января, скончалась актриса Мэрион Рэмси, которую многие зрители помнят по роли курсанта Лаверны Хукс в комедии "Полицейская академия". Известно, что знаменитость плохо чувствовала себя из-за болезни.

умерла актриса из "Полицейской академии" / фото: fishki.net

По информации источника, Мэрион умерла на 74-м году жизни в своем загородном доме, расположенном в Лос-Анджелесе. Ее менеджер уже подтвердил эту трагическую новость, но не сообщил, что стало причиной смерти. Известно лишь, что звезда недавно заболела и чувствовала себя неважно.

Напомним, что Мэрион Рэмси родилась в Филадельфии, свой актерский путь она начала в 28 лет, огромную известность ей принесла роль полицейского с низким голосом Лаверны Хукс в шести сериях комедийного фильма "Полицейская академия".

Кроме актерства, знаменитость увлекалась музыкой. Она писала песни и в соавторстве с Харасом Файром (профессионально известным под именем Патрик Грант). И несколько синглов она презентовала, как композитор.

Помимо "Полицейской академии", Мэрион Рэмси можно было увидеть в таких фильмах, как "Вендетта", "Лавалантула", а также сериалах "Джефферсоны", "Кос" и других.

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