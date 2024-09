Ушел из жизни автор легендарного хита "My Heart Will Go On"

Вчера в своем доме в Тайлере, штат Техас, скончался легендарный автор песен Уилл Дженнингс, известный прежде всего благодаря хитам My Heart Will Go On и Up Where We Belong. О его смерти сообщила The Hollywood Reporter со ссылкой на его попечительницу Марту Шеррод. По словам Шеррод, последние годы Дженнингс испытывал серьезные проблемы со здоровьем, однако точная причина смерти не была озвучена.

Умер автор хита My Heart Will Go On из фильма «Титаника»

Двукратный лауреат премии "Оскар"

Уилл Дженнингс дважды был удостоен премии "Оскар" за лучшую песню к фильму. В 1983 году он получил свою первую награду за композицию Up Where We Belong, написанную к фильму "Офицер и джентльмен". Второй "Оскар" пришел в 1997 году благодаря работе над My Heart Will Go On для фильма "Титаник". Композицию исполнила Селин Дион, и она мгновенно стала глобальным хитом. Эта песня принесла Дженнингсу также премию "Золотой глобус" и множество других наград.

Музыкальное наследие

Творчество Уилла Дженнингса охватывает более 325 фильмов и телешоу, включая такие известные картины, как "Как Гринч украл Рождество", где прозвучала его песня Where Are You Christmas?. За свою карьеру Дженнингс сотрудничал с такими звездами, как Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэри и Джимми Баффет, создавая бессмертные хиты, которые стали частью культурного наследия.

Начало карьеры

До прихода в мир кино и музыки, Дженнингс преподавал в Техасском университете и других учебных заведениях. Его дебют в Голливуде состоялся в 1976 году, когда он полностью сосредоточился на написании музыки для фильмов.

