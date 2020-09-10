kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10462.88

ETH/USD

373.95

LTC/USD

49.29

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Ушел из жизни лидер группы Kool & the Gang
commentss НОВОСТИ Все новости

Ушел из жизни лидер группы Kool & the Gang

Песни группы были использованы в фильмах "Рокки" и "Криминальное чтиво"

сегодня, 16:20
Автор:

Любовь Блажко

Жизнь одного из основателей группы Kool & the Gang оборвалась в 69 лет. Известно, что Рональд Белл умер в собственном доме на Американских Виргинских островах. Точную причину смерти пока установить не удалось. Об этом пишет издание korrespondent.

Ушел из жизни лидер группы Kool & the Gang

Ушел из жизни лидер группы Kool & the Gang. Фото: zavtra.

Рональд был музыкантом-самоучкой, самостоятельно сочинял, продюсировал и исполнял некоторые песни. Его звучание на сцене было довольно отличительным, и проявлялось в вокале, басе, синтезаторе. Белл был лидером коллектива. 

Музыкальный коллектив Kool & the Gang создали родные братья Роберт и Рональд,  также к ним присоединились и другие участники. Группа была основана в 1964 году и существует по сегодняшнее время. Музыканты дважды были удостоены премии Грэмми, на их счету больше 20 пластинок. 

Kool & the Gang  выступает в таких музыкальных направлениях, как ритм-н-блюз, джаз, фанк, диско, соул. По всему миру продано более, чем 70 миллионов альбомов и 70 синглов. В этом списке есть 10 песен, которые возглавляли U.S. R&B, а сингл Celebration был номером 1 в Billboard Hot 100.



Ранее издание "Комментарии" сообщало,  что умер бывший вокалист группы The Temptations.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!