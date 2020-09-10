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Любовь Блажко
Жизнь одного из основателей группы Kool & the Gang оборвалась в 69 лет. Известно, что Рональд Белл умер в собственном доме на Американских Виргинских островах. Точную причину смерти пока установить не удалось. Об этом пишет издание korrespondent.
Ушел из жизни лидер группы Kool & the Gang. Фото: zavtra.
Рональд был музыкантом-самоучкой, самостоятельно сочинял, продюсировал и исполнял некоторые песни. Его звучание на сцене было довольно отличительным, и проявлялось в вокале, басе, синтезаторе. Белл был лидером коллектива.
Музыкальный коллектив Kool & the Gang создали родные братья Роберт и Рональд, также к ним присоединились и другие участники. Группа была основана в 1964 году и существует по сегодняшнее время. Музыканты дважды были удостоены премии Грэмми, на их счету больше 20 пластинок.
Kool & the Gang выступает в таких музыкальных направлениях, как ритм-н-блюз, джаз, фанк, диско, соул. По всему миру продано более, чем 70 миллионов альбомов и 70 синглов. В этом списке есть 10 песен, которые возглавляли U.S. R&B, а сингл Celebration был номером 1 в Billboard Hot 100.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что умер бывший вокалист группы The Temptations.
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