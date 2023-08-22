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Ушел из жизни всемирно известный итальянец

Его песня "L’italiano" по сегодняшний день остается "визитной карточкой" артиста

сегодня, 20:53
Автор:
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Константин Куликов
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Итальянский певец и поэт-песенник Тото Кутуньо, знаменитый далеко за пределами своей страны, особенно хитом “L’Italiano”, скончался в возрасте 80 лет, заявил итальянскому агентству ANSA его менеджер Данило Манкузо. Об этом сообщают "Комментарии".

Ушел из жизни всемирно известный итальянец

Тото Кутуньо

По словам Манкузо, Кутуньо (его полное имя – Сальваторе Кутуньо), скончался в больнице Сан-Рафаэле в Милане после долгой болезни, которая в последние месяцы обострилась.


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В 1980 году певец выигрывает конкурс в Сан-Ремо с песней Solo noi. Спустя несколько недель после победы в Сан-Ремо Тото занимает шестое место на Международном фестивале лёгкой музыки в Токио с песней Francesca non sa. А в 1983 году Тото Кутуньо участвует в фестивале в Сан-Ремо с песней "L’italiano", которая по сегодняшний день остается "визитной карточкой" артиста. Официально песня занимает 5-е место, однако по результатам "народного" голосования Totip, проведенного сразу после фестиваля, L’italiano занимает 1-е место.

После фестиваля песня достигла первых мест в хит-парадах Франции (13 недель), Италии, Швейцарии, высоких мест в других странах.

В 1990 году Тото Кутуньо участвует на конкурсе "Евровидение 1990" в Загребе с песней "Insieme: 1992", повествующей о единстве Европы. Однако, прежде чем песня попала на конкурс, в её текст были внесены изменения. Но всё же Кутуньо получает право выступить на конкурсе и даже выигрывает его, тем самым обеспечив Италии право на проведение "Евровидения" в 1991 году. Ведущими конкурса "Евровидение-1991", проходившего в Риме, были два единственных представителя Италии, выигрывавших конкурс "Евровидение", — Тото Кутуньо и Джильола Чинкветти, победительница конкурса 1964 года. После пятилетнего перерыва, в 1995 году, Кутуньо возвращается в Сан-Ремо с песней Voglio andare a vivere in campagna, и в том же году выпускает одноимённый альбом. В 1997 году участвовал в фестивале с песней Faccia pulita. C 1998 по 2000 год Тото Кутуньо вел на итальянском телевидении программу I fatti vostri, а также продолжал с неизменным успехом гастролировать в разных странах.

Скончался 22 августа 2023 года от рака предстательной железы.

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