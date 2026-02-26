Ушла эпоха: умер маэстро, заставлявший Колонный зал затаивать дыхание

25 февраля стало известно о смерти народного артиста Украины Романа Кофмана. Выдающийся дирижер ушел из жизни на 90-м году. Трагическое известие сообщили на официальной странице Национальной филармонии Украины.

Умер народный артист Украины Роман Кофман – прощание состоится в Иерусалиме

В филармонии отметили, что мир потерял не только гениального музыканта, но и гуманиста, писателя и педагога, годами наполнявшего Колонный зал высоким искусством. Его имя десятилетиями было символом интеллектуальной музыки, глубины и бескомпромиссного профессионализма .

Причину смерти не разглашают. Похороны пройдут в пятницу, 27 февраля 2026 года в 10:30 на главном общественном кладбище Иерусалима.

Роман Кофман родился 15 июня 1936 г. в Киеве. Образование получил в Киевской консерватории, где учился игре на скрипке у Макаренко и дирижирование у Канерштейна. Уже в молодые годы он заявил о себе как о музыканте с особым видением партитуры и глубоким пониманием авторского замысла.

В течение карьеры Кофман сотрудничал с более чем 70 оркестрами в Европе, Америке и других странах, получив международное признание. Его приглашали на престижные сцены мира, а критики отмечали исключительную интеллектуальность интерпретаций .

С 1990 года маэстро возглавлял Киевский камерный оркестр, превратив его в один из ведущих коллективов страны. В 2003-2008 годах он был генеральным музыкальным директором Боннской оперы в Германии и руководил Бетговенским симфоническим оркестром. В 2012-2019 годах возглавлял симфонический оркестр Национальной филармонии Украины.

Роман Кофман имел звание Заслуженного деятеля искусств Украины и народного артиста Украины, был лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Эти знаки отличия стали признанием его вклада в развитие украинской музыкальной культуры.

Кроме дирижерской деятельности он много лет преподавал в Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского. Его ученики сегодня работают в ведущих оркестрах Украины и мира , продолжая традицию, заложенную учителем.

Читайте также в "Комментариях", что в столичном кардиоцентре спасли младенца весом 960 г с критическим пороком сердца.