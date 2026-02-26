Пішла епоха: помер маестро, який змушував Колонну залу затамовувати подих

25 лютого стало відомо про смерть народного артиста України Романа Кофмана. Видатний диригент пішов із життя на 90-му році. Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці Національної філармонії України.

Помер народний артист України Роман Кофман – прощання відбудеться в Єрусалимі

У філармонії зазначили, що світ втратив не лише геніального музиканта, а й гуманіста, письменника та педагога, який роками наповнював Колонну залу високим мистецтвом. Його ім’я десятиліттями було символом інтелектуальної музики, глибини та безкомпромісного професіоналізму.

Причину смерті не розголошують. Поховання відбудеться у п’ятницю, 27 лютого 2026 року о 10:30 на головному громадському кладовищі Єрусалиму.

Роман Кофман народився 15 червня 1936 року в Києві. Освіту здобув у Київській консерваторії, де навчався гри на скрипці у М. Макаренка та диригування у М. Канерштейна. Уже в молоді роки він заявив про себе як про музиканта з особливим баченням партитури та глибоким розумінням авторського задуму.

Протягом кар’єри Кофман співпрацював із понад 70 оркестрами в Європі, Америці та інших країнах, здобувши міжнародне визнання. Його запрошували на престижні сцени світу, а критики відзначали виняткову інтелектуальність інтерпретацій.

З 1990 року маестро очолював Київський камерний оркестр, перетворивши його на один із провідних колективів країни. У 2003–2008 роках він був генеральним музичним директором Боннської опери в Німеччині та керував Бетговенським симфонічним оркестром. У 2012–2019 роках очолював симфонічний оркестр Національної філармонії України.

Роман Кофман мав почесні звання Заслуженого діяча мистецтв України та народного артиста України, був лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. Ці відзнаки стали визнанням його внеску у розвиток української музичної культури.

Окрім диригентської діяльності, він багато років викладав у Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського. Його учні сьогодні працюють у провідних оркестрах України та світу, продовжуючи традицію, закладену вчителем.

