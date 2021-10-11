Успела нарушить ПДД: Ирина Билык показала новое элитное авто за 3,5 миллиона

В украинской исполнительницы Ирины Билык появился новый элитный автомобиль от производителя Tesla. Речь идет о современном электрическом кроссовере Tesla Model X, который стоит более 3,5 миллиона гривен.

Билык купила электрический кроссовер Tesla Model X (фото из открытых источников)

Ранее национальная звезда каталась на седане Tesla Model 3 этого же автоконцерна. Новый автомобиль вдвое дороже. Об этом информируют "Разоблачения".

По слухам, предыдущий седан достался популярной певице в подарок. Его сделал Ирине Билык руководитель компании VD One Валерий Родин к общему с артисткой юбилею — тридцатой годовщины совместного знакомства. Первая Tesla стоила полтора миллиона гривен.

Электрический кроссовер певицы имеет рекордные 1050 лошадиных сил. Машина скоростная и маневренная. При этом Tesla Model X сама себя заряжает, когда мчится. Двери в нее автоматические, изготовленные в форме крыла чайки.

Теперь певица на дорогостоящие авто даже "закрывает глаза" на нарушения правил дорожного движения. Работники этого медиа сняли, как водитель звезды нарушил ПДД. Авто, где находилась исполнительница, мчалось по реверсной полосе, когда там ехать запрещалось.

Это позволило вырваться из уличного затора, так хозяйка элитной иномарки опаздывала на очередной телевизионный эфир.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Ирина Билык рассказала, как жила без денег. Популярная украинская исполнительница Ирина Билык рассказала о временах юности. Как вынашивала свою мечту — петь на сцене. Назвала и свое первое рабочее место — ЖЭК, куда устроилась после школы. Сегодня Ирина смеется, когда рассказывает, как работала в коммунальном предприятии, когда совсем не знала с какой стороны подойти к печатной машинки. Выручили артистические способности.

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