Утренние привычки генеральных директоров: как начинают день самые успешные руководители мира

Утро – это время, которое определяет производительность дня. Генеральные директора крупнейших мировых компаний, таких как Meta, Apple, Amazon и другие, используют это время для настройки важных задач. Портал "Комментарии" со ссылкой на Business Insider собрал их привычки, которые могут вдохновить вас.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Фото из открытых источников

Марк Цукерберг: проверка соцсетей и тренировки

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг начинает свой день около 8 утра с просмотра соцсетей. Он проверяет Facebook, Messenger и WhatsApp, чтобы быть в курсе событий. По его словам, проверка соцсетей у него занимает всего несколько минут.

Далее Цукерберг фокусируется на физической активности. Вместо обычного бега он выбрал ММА и джиу-джитсу, которые держат его в тонусе физически и ментально.

Тим Кук: ранний подъем и спорт

Генеральный директор Apple Тим Кук просыпается между 4 и 5 утра. Первое время он посвящает чтению электронных писем от клиентов и сотрудников, чтобы лучше понимать их потребности.

После этого Кук занимается силовыми тренировками в спортзале. Он избегает использования телефона во время тренировки, полностью сосредотачиваясь на физической активности. Хотя непонятно, ест ли он завтрак каждый день, но его основу составляют "яичные белки, хлопья без сахара, несладкое миндальное молоко и бекон".

Сэм Альтман: производительность с самого утра

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман считает утро самым продуктивным временем. Он избегает встреч в эти часы, сосредотачиваясь на интенсивной работе. Он редко завтракает, вместо этого выпивает большую порцию эспрессо после пробуждения. По его словам, он соблюдает интервальное голодание около 15 часов.

Джефф Безос: баланс работы и семьи

Бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос любит начинать день с завтрака с семьей, избегая гаджетов. Он занимается спортом, совмещая кардио и силовые тренировки, прежде чем приступить к рабочим встречам. Также он пытается по утрам вести дневник и читает новости.

Даже в самом плотном графике руководители находят время для физической активности, медитации или общения с близкими. Их подход доказывает, что здоровый баланс между работой и личной жизнью способствует производительности.

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