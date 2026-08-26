Увеличила грудь и имеет дорогой Range Rover: как выглядит дочь Ирины Мудрой (ФОТО)

У бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой, которую отправили под арест сроком на 60 дней по делу "Форрест Гамп", есть дочь Карина Шатрова. Интернет-ресурсы обратили внимание на ее жизнь за границей и активность в соцсетях, в том числе роскошную жизнь, имущество и дорогие автомобили, фигурирующие в декларациях матери.

Дочь Ирины Мудрой Карина Шатрова. Фото из открытых источников

Карина Шатрова родилась в 2001 году. Она является дочерью Ирины Мудрой от первого брака. Информация о ее родителе в открытых источниках не фигурирует. В подростковом возрасте Шатрова училась в Израиле по программе "Наали", предусматривающей обучение иностранных подростков в местных школах-интернатах. По данным разных ресурсов, после завершения программы она получила гражданство Израиля.

Ирина Мудра и Карина Шатрова. Фото из открытых источников

Позже девушка вернулась в Киев и поступила в украинский университет, однако проучилась там около года. В 2020 году она уехала в США, где продолжила обучение.

Ранее Карина активно вела соцсети, однако сейчас ее страницы закрыты. По публикациям в сети девушка демонстрировала путешествия, дорогую одежду и аксессуары. Особое внимание привлекли ее видео в TikTok. В прошлом году Шатрова публиковала ролики с танцами под русскоязычную музыку. Эти публикации вызвали критику в украинском информационном пространстве.

Карина Шатрова. Фото из открытых источников

Карина Шатрова. Фото из открытых источников

Также в сети распространялись утверждения о якобы пластических операциях Карины.

Дочь Ирины Мудрой Карина Шатрова. Фото из открытых источников

Карина Шатрова упоминается в декларациях Ирины Мудрой. Согласно приведенным в них данным, на дочь чиновницы оформлены дом и земельный участок в Богдановке Киевской области. Кроме того, в феврале 2023 года по имени Шатровой зарегистрировали Range Rover Sport 2022 года выпуска. В декларациях также отмечается Lexus RX 200t в 2017 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат Ирины Мудрой отреагировал на информацию о ее задержании.