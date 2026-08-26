Збільшила груди і має дорогий Range Rover: як виглядає донька Ірини Мудрої (ФОТО)

Колишня заступниця голови ОП Ірина Мудра, яку відправили під арешт терміном на 60 днів у справі "Форрест Гамп", має доньку Каріну Шатрову. Інтернет-ресурси звернули увагу на її життя за кордоном та активність у соцмережах, зокрема розкішне життя, майно та дорогі автомобілі, які фігурують у деклараціях матері.

Донька Ірини Мудрої Каріна Шатрова. Фото з відкритих джерел

Каріна Шатрова народилася у 2001 році. Вона є донькою Ірини Мудрої від першого шлюбу. Інформація про її батька у відкритих джерелах не фігурує. У підлітковому віці Шатрова навчалася в Ізраїлі за програмою "Наалі", яка передбачає навчання іноземних підлітків у місцевих школах-інтернатах. За даними різних ресурсів, після завершення програми вона отримала громадянство Ізраїлю.

Ірина Мудра таКаріна Шатрова. Фото з відкритих джерел

Пізніше дівчина повернулася до Києва та вступила до українського університету, однак провчилася там близько року. У 2020 році вона виїхала до США, де продовжила навчання.

Раніше Каріна активно вела соцмережі, однак нині її сторінки закриті. За публікаціями у мережі, дівчина демонструвала подорожі, дорогий одяг та аксесуари. Окрему увагу привернули її відео в TikTok. Минулого року Шатрова публікувала ролики з танцями під російськомовну музику. Ці публікації викликали критику в українському інформаційному просторі.

Каріна Шатрова. Фото з відкритих джерел

Каріна Шатрова. Фото з відкритих джерел

Також у мережі поширювалися твердження про нібито пластичні операції Каріни.

Донька Ірини Мудрої Каріна Шатрова. Фото з відкритих джерел

Каріна Шатрова згадується у деклараціях Ірини Мудрої. Згідно з наведеними в них даними, на доньку чиновниці оформлені будинок і земельна ділянка в Богданівці Київської області. Крім того, у лютому 2023 року на ім'я Шатрової зареєстрували Range Rover Sport 2022 року випуску. У деклараціях також зазначається Lexus RX 200t 2017 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що адвокат Ірини Мудрої відреагував на інформацію про її затримання.