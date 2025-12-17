Уже больше не тянет: любимый комик Кремля уходит со сцены из-за состояния здоровья

Популярный российский телеведущий и открытый поклонник путинского режима Владимир Винокур фактически завершил карьеру ведущего, отказавшись от участия в частных и новогодних мероприятиях.

Владимир Винокур (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По их данным, 77-летний артист испытывает серьезные проблемы со здоровьем и физически не может продолжать работу в привычном формате. В частности, после разрыва пяточного сухожилия, произошедшего в прошлом году, Винокур с трудом ходит и не способен долго находиться на ногах.

Сообщается, что травма дала осложнение: юморист передвигается с тростью, заметно хромает и не выдерживает многочасовых выступлений.

"У Винокура нет ни одного новогоднего корпоратива. Даже за двойные гонорары он отказывается выступать – говорит, что это слишком долго и физически тяжело. Полностью покидать сцену он не планирует: готов участвовать в постановках с короткими монологами и пародиями продолжительностью не более 40 минут. Но таких предложений становится все меньше — прежний ритм организм не выдерживает", — отмечают росСМИ.

Это не первая серьезная проблема с ногами в карьере артиста. В 1992 году Винокур попал в тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получил вывих таза и два перелома левой ноги.

