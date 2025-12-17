Вже більше не тягне: улюблений комік Кремля йде зі сцени через стан здоров'я

Популярний російський телеведучий і відкритий прихильник путінського режиму Володимир Винокур фактично завершив кар’єру ведучого, відмовившись від участі у приватних і новорічних заходах.

Володимир Винокур (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За їхніми даними, 77-річний артист має серйозні проблеми зі здоров’ям і фізично не може продовжувати роботу у звичному форматі. Зокрема, після розриву п’яткового сухожилля, який стався торік, Винокур насилу ходить і не здатен довго перебувати на ногах.

Повідомляється, що травма дала ускладнення: гуморист пересувається з тростиною, помітно кульгає і не витримує багатогодинних виступів.

"У Винокура немає жодного новорічного корпоративу. Навіть за подвійні гонорари він відмовляється виступати — каже, що це занадто довго і фізично важко. Повністю залишати сцену він не планує: готовий брати участь у постановках із короткими монологами та пародіями тривалістю не більше 40 хвилин. Але таких пропозицій стає дедалі менше — колишній ритм організм уже не витримує", — зазначають росЗМІ.

Це не перші серйозні проблеми з ногами в кар’єрі артиста. У 1992 році Винокур потрапив у важку дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої отримав вивих таза та два переломи лівої ноги.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський телеведучий Дмитро Хрустальов влаштував скандал у нетверезому стані на борту літака авіакомпанії "Россия". Інцидент стався в Росії, коли гуморист зайняв своє місце у літаку, що мав здійснити рейс з Калінінграда до Москви.

За інформацією російських ЗМІ, деякі пасажири звернули увагу на те, що Хрустальов був у стані алкогольного сп’яніння, і заздалегідь повідомили про це членам екіпажу. До цього, ще перед посадкою, на телеведучого поскаржилися інші пасажири, серед яких були й діти — він гучно виявляв невдоволення біля стійки реєстрації. Зайшовши на борт з хиткою ходою, він почав лаятися, коли стюардеса попросила показати посадковий талон.

