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Главная Новости Звезды персона Уже не тот, что раньше: Ди Каприо засветил «пивной» живот
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Уже не тот, что раньше: Ди Каприо засветил «пивной» живот

Леонардо Ди Каприо отдыхает на пляже в Малибу

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий

45-летний актер, звезда фильмов "Титаник" и "Великий Гэтсби" Леонардо Ди Каприо никогда не был спортсменом, но всегда старался поддерживать свое тело в форме. Однако, знаменитость все чаще стали критиковать за внешний вид, в частности за "пивной" животик, который он и не думает скрывать.

Уже не тот, что раньше: Ди Каприо засветил «пивной» живот

Леонардо Ди Каприо | Фото: newstes.ru

В социальной сети Instagram появились фотографии, на которых актер отдыхает на пляже в Малибу вместе со своим другом. И рядом с приятелем он смотрится проигрышно. Лео не спасают даже накаченные руки, потому что всю картину портит выпирающийся животик. "Его тело требует тренировки", "Вернись в спортзал, Лео", "Это тот самый Лео, который играл в "Титанике"?", — прокомментировали снимок пользователи сети.

Впрочем, это уже не первый раз, когда фигуру знаменитости критикуют, но судя по всему, Ди Каприо это мало волнует. Он не прячется от папарацци, и спокойно может прогуляться с голым торсом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети распространялись слухи о том, что возлюбленная Леонардо Ди Каприо беременна первенцем, однако представители знаменитости эту информацию не подтвердили.


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