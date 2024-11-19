Уже проходит ВЛК: популярного ведущего мобилизовали

Украинский журналист, блоггер и ведущий тревел-шоу "Узол и Манько" Максим Узол сообщил в своем Instagram, что получил повестку в военкомат на 1000-й день полномасштабной войны в Украине. Он опубликовал фото документа, согласно которому был вызван в ТЦК в городе Гребенка, Полтавская область, для уточнения данных.

Ведущий Макс Узол (фото из открытых источников)

Узол скрыл дату явки, но отметил, что уже посетил военкомат и теперь проходит военно-врачебную комиссию. Этот этап является стандартной процедурой оценки пригодности к военной службе.

"На 1000-й день получить повестку. И сразу на ВЛК. Ну, погнали в этот заплыв", — написал журналист, добавив, что пока ждет результатов комиссии.

Решение Максима Узола публично поделиться новостью вызвало значительное внимание его подписчиков и зрителей, активно поддерживающих ведущего в комментариях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский 54-летний актер дважды получил повестку . Известный украинский актер Владимир Николаенко, известный по роли в сериале "Последний москаль", рассказал о своем опыте с мобилизацией во время войны. Артист дважды получал повестку и был призван в 54 года. После вручения повестки ему дали три дня отсрочки, чтобы попрощаться с родными, а затем отправили в воинскую часть в Чернигове.

Однако когда в Чернигове узнали о возрасте Николаенко, его вместе с другими мужчинами старшего возраста вернули обратно в Киев в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В Киеве актеру вручили еще одну повестку и направили в другую воинскую часть. Однако там артиста не взяли на службу.

