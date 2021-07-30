В больнице впервые раскрыли правду о состоянии МакЅим

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Лиля Воробьева
В больнице, где уже месяц лечится российская певица МакЅим, впервые прокомментировали ее состояние здоровья. Недавно российские СМИ писали, что она вышла из комы и начала общаться с окружающими жестами. Но теперь врачи рассказали совсем другую информацию. Об этом пишет NEWS.ru.
Певица МакЅим (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что все это время певица находится в московской клинической больнице № 52. Представители медицинского учреждения заявили, что пока она помещена в "красную зону". Певица все это время находится в реанимации.
Из-за суровых карантинные правила, даже родным запрещено посещать пациентов, находящихся в "красном крыле" Сейчас вся больница закрыта для посетителей.
Стало известно, что звезда 23 июня была госпитализирована в больницу. До этого, она лечилась в других медицинских учреждениях. Известно, что с 19 июня звездная пациентка находилась в искусственной коме. Она попала в больницу с диагнозом "пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией". К этому времени автор популярных хитов остается в тяжелом состоянии.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что МакЅим стало хуже: врачи диагностировали у нее новую болезнь. Стало известно, что теперь врачи обнаружили у нее новое заболевание, которое поражает печень. Медики поставили такой диагноз после тщательного обследования в клинике, где находится МакЅим. Они предположили, что артистка давно страдает от этого заболевания, вероятно, оно уже находится в хронической стадии.
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