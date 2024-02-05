В центре Москвы известную певицу пытались похитить

Российскую исполнительницу с белорусскими корнями Бьянку пытались угнать в центре российской столицы. Она рассказала, что мужчина с "лицом Чикатило" испугал ее палкой и хотел против ее воли запихнуть в авто.

Певица Бьянка (фото из открытых источников)

38-летняя Татьяна Липницкая (настоящее имя Бьянки) сообщила российским СМИ, что вчера около шести вечера ехала на маникюр. Когда уже подходила к салону, к певице подошел незнакомый с палкой и пытался засунуть ее в машину.

Певица кричала так, что "в Минске было слышно", после этого "угонщик" испугался и побежал. Как сказала исполнительница, незнакомец был высок — почти два метра, в темном пуховике, а чертами лицом походил на Чикатило.

Теперь адвокат артистки решает, напишут ли они заявление в полицию. Потерпевшая Бьянка обратилась за помощью к психологу, ведь сейчас не чувствует себя в безопасности и боится сама выходить на улицу.

При этом Бьянка уже немало времени живет и работает в России. Не осуждает великую войну. Поэтому ее карьера идет на убыль. До этого она записала песню, поя дуэтом с Серегой, который жил в Украине и известен тем, что был судьей на шоу "Х-фактор". Он тоже не осудил полномасштабное вторжение и исчез из информационного пространства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица опозорилась на льду в Минске . Опальная ведущая и исполнительница из РФ Ольга Бузова опозорилась в Беларуси, выйдя на ледовую арену. Певица с "триумфом" прибыла, чтобы открыть хоккейный матч, но возвращалась с подмоченной репутацией.

После кадров с общей съемкой Ольга Бузова хотела сама пройтись по арене, однако поскользнулась. Певица не удержалась на ногах и упала.

