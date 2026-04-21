В чем Саша Норова откровенно призналась Маше Ефросининой

Жена покойного украинского фронтмена группы Adam Михаила Клименко Саша Норова в интервью Маше Ефросининой рассказала о пережитом периоде борьбы за жизнь любимого и собственном положении в то время.

Саша Норова о волнении за мужчину

По ее словам, она до последнего верила, что произойдет чудо и не могла оставаться на месте. Женщина вспоминает, что постоянно ездила по разным монастырям Киева, молилась, ставила свечи и пыталась сделать все возможное, чтобы помочь.

Она рассказала, что буквально прокладывала маршруты на карте, выбирая несколько мест каждый день, куда отправлялась в надежде изменить ситуацию.

Параллельно она проводила время рядом с мужем – говорила с ним, пела, читала сказки и стихи, не прекращая попыток достучаться до него.

По ее словам, она включала ему любимую музыку — от классических композиций до исполнителей, которых он слушал за жизнь, пытаясь создать для него знакомую и близкую среду.

Женщина признается, что в тот момент была готова к любым действиям, лишь бы спасти любимого.

Это откровенное свидетельство о состоянии человека, который до последнего держится за надежду и делает все возможное, даже когда обстоятельства оставляют меньше шансов.

