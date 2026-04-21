У чому Саша Норова відверто призналася Маші Єфросиніній

Дружина покійного українського фронтмена гурту Adam Михайла Клименка Саша Норова в інтерв’ю Маші Єфросиніній розповіла про пережитий період боротьби за життя коханого та власний стан у той час.

Саша Норова про хвилювання за чоловіка

За її словами, вона до останнього вірила, що станеться диво, і не могла залишатися на місці. Жінка згадує, що постійно їздила різними монастирями Києва, молилася, ставила свічки та намагалася зробити все можливе, щоб допомогти.

Вона розповіла, що буквально прокладала маршрути на карті, обираючи кілька місць щодня, куди вирушала з надією змінити ситуацію.

Паралельно вона проводила час поруч із чоловіком — говорила з ним, співала, читала казки та вірші, не припиняючи спроб достукатися до нього.

За її словами, вона включала йому улюблену музику — від класичних композицій до тих виконавців, яких він слухав за життя, намагаючись створити для нього знайоме і близьке середовище.

Жінка зізнається, що в той момент була готова на будь-які дії, аби лише врятувати коханого.

Це відверте свідчення про стан людини, яка до останнього тримається за надію і робить усе можливе, навіть коли обставини залишають все менше шансів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Кіровоградській області відбулося прощання з двома рідними братами, які загинули під час виконання бойових завдань на фронті. Військові служили у складі 100-ї окремої механізованої бригади та загинули з різницею лише в один день.

Олег Залізняк помер 14 квітня внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої після удару російського дрона. Вже наступного дня, 15 квітня, на Запорізькому напрямку загинув його брат Костянтин — внаслідок удару безпілотника. На прощання з військовими прийшли сотні мешканців громади. Люди зібралися, щоб віддати шану захисникам, які загинули, обороняючи Україну. Братів поховали разом — у спільній могилі в селі Водяне.

