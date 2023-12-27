В честь Шакиры в Колумбии открыли огромный монумент

В колумбийском городе Барранкилья появился монумент высотой 6,5 метров, посвященный популярной певице Шакире. На церемонии открытия присутствовали ее родители, живущие в этом городе. Сама певица не прилетела в Колумбию, однако отреагировала на установку памятника в социальных сетях.

Памятник Шакире в Колумбии. Фото из открытых источников

Статую с Шакирой создал местный художник Ино Маркес, изобразивший певицу в ее образе из клипа Hips Don't Lie 2005 года. Монумент также имеет надпись, посвященную Шакире.

"Сердце, которое творит. Бедра, которые не лгут. Непревзойденный талант. Голос, двигающий массами. И босые ноги, идущие ради детей и всего человечества", — написано на постаменте.

Шакира положительно отреагировала на открытие монумента и поблагодарила местные власти и скульптора. Кроме того, певица отметила, что открытие статуи совпало с днем рождения ее матери и стало для этого лучшим подарком.

"Это слишком для моего маленького сердца", – написала Шакира и выложила несколько фотографий монумента в социальных сетях.





Колумбийский город Барранкилья – родной город для популярной певицы Шакиры Изабель Мебарак Риполь, родившейся в нем в 1977 году.

Шакира – это колумбийская певица, которая считается одним из самых популярных артистов Латинской Америки. Обладательница многочисленных музыкальных премий, в том числе и Грэмми. Ее имя в переводе имеет несколько значений – "благодарная", или же "богиня света".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шакира впервые рассказала о расставании с Пике, певица чувствует себя разочарованной.

Также "Комментарии" писали, что в Латвии убрали незаконно установленный памятник русскому поэту.