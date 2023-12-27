В честь Шакиры в Колумбии открыли огромный монумент

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В колумбийском городе Барранкилья появился монумент высотой 6,5 метров, посвященный популярной певице Шакире. На церемонии открытия присутствовали ее родители, живущие в этом городе. Сама певица не прилетела в Колумбию, однако отреагировала на установку памятника в социальных сетях.
Памятник Шакире в Колумбии. Фото из открытых источников
Статую с Шакирой создал местный художник Ино Маркес, изобразивший певицу в ее образе из клипа Hips Don't Lie 2005 года. Монумент также имеет надпись, посвященную Шакире.
Шакира положительно отреагировала на открытие монумента и поблагодарила местные власти и скульптора. Кроме того, певица отметила, что открытие статуи совпало с днем рождения ее матери и стало для этого лучшим подарком.
Колумбийский город Барранкилья – родной город для популярной певицы Шакиры Изабель Мебарак Риполь, родившейся в нем в 1977 году.
Шакира – это колумбийская певица, которая считается одним из самых популярных артистов Латинской Америки. Обладательница многочисленных музыкальных премий, в том числе и Грэмми. Ее имя в переводе имеет несколько значений – "благодарная", или же "богиня света".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шакира впервые рассказала о расставании с Пике, певица чувствует себя разочарованной.
Также "Комментарии" писали, что в Латвии убрали незаконно установленный памятник русскому поэту.
Обсуждения
Новости