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В День вышиванки президент Украины поразил особой рубашкой: ее оригинальность в орнаментах

В этом году, 18 мая День вышиванки, совпал с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день Глава украинского государства надел нетипичную рубашку

сегодня, 13:10
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Телеграмм-канал Зеленского.

В День вышиванки президент Украины поразил особой рубашкой: ее оригинальность в орнаментах

Владимир Зеленский. Фото с Telegram

Во время войны гарант государства неоднократно выбирал вышитые рубашки для публичных мероприятий. Как правило, они были цвета хаки, согласно стилю милитари. В День вышиванки Зеленский поразил новой оригинальной рубашкой. Президент Украины опубликовал соответствующее сообщение в социальной сети и селфи в вышиванке.


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"В этом году – два смысла, объединенных одной датой, 18 мая. 79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народу, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно! Сегодня на мне особенная вышиванка – с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов. Символы нашей силы и стремления жить в своем доме. Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура", — написал Владимир Зеленский.

Его жена, первая леди Украины Елена Зеленская, отмечает День вышиванки в Сеуле. Там она находится с рабочим визитом. Ее образ тоже довольно нежный – вышиванка молочного цвета с объемными рукавами.

"Отметить украинский День вышиванки в южнокорейском Сеуле – необычно, но очень вдохновенно. Ведь когда и здесь, за тысячи километров от дома, видишь такие родные орнаменты и цвета, когда встречаешь нашу общину и видишь ее сплоченность, понимаешь: Украина непобедима, пока в любом уголке мира есть отстаивающие украинцы", — написала Зеленская. в своем телеграмме-канале.



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