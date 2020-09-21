В Париже умер известный актер артхауса и "бондианы"

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Екатерина Белоброва
Сегодня у себя в доме в Париже отошел в мир иной известный французский актер британского происхождения Майкл Лонсдейл, который исполнил десятки ролей, включая и картины великих режиссеров США, Италии и Франции. О смерти артиста сообщает российское агентство "РБК", ссылаясь ан сообщение агента.
Лонсдейл владел французским и английским языками. Он родился в Париже 24 мая 1931 года. Его мать была француженкой, а отец — английским офицером.
В 1939 году семья переехала в Марокко и оставалась там всю Вторую мировую войну. В 1947 году они вернулись во Францию.
Лонсдейл был принят на курс Татьяны Балашовой, француженки русского происхождения, которая воспитала множество актеров, ставших впоследствии звездами французского кино.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 25-м фильме про Джеймса Бонда агента 007, вероятно, сыграет Том Харди.
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