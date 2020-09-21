В Париже умер известный актер артхауса и "бондианы"

Сегодня у себя в доме в Париже отошел в мир иной известный французский актер британского происхождения Майкл Лонсдейл, который исполнил десятки ролей, включая и картины великих режиссеров США, Италии и Франции. О смерти артиста сообщает российское агентство "РБК", ссылаясь ан сообщение агента.

"Ужасно опечаленный, узнав, что сегодня скончался Майкл Лонсдейл. В роли Хьюго Дракса он был умным и образованным противником агента 007 в Moonraker", - указано в сообщении Роберта Мура.

Лонсдейл владел французским и английским языками. Он родился в Париже 24 мая 1931 года. Его мать была француженкой, а отец — английским офицером.



В 1939 году семья переехала в Марокко и оставалась там всю Вторую мировую войну. В 1947 году они вернулись во Францию.



"Я любил комиков и кино, но никогда не представлял себя актером. Я был очень застенчивым. Через друга моих родителей, который водил меня на мессу, я познакомился с отцом-доминиканцем, который сказал мне то, что я хотел услышать", - рассказывал он Figaro о начале своей карьеры.

Лонсдейл был принят на курс Татьяны Балашовой, француженки русского происхождения, которая воспитала множество актеров, ставших впоследствии звездами французского кино.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 25-м фильме про Джеймса Бонда агента 007, вероятно, сыграет Том Харди.







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