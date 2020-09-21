kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.09.2020

BTC/USD

10414.34

ETH/USD

342.28

LTC/USD

43.36

НБУ 21.09.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона В Париже умер известный актер артхауса и "бондианы"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Париже умер известный актер артхауса и "бондианы"

Майкл Лонсдейл скончался на 90-м году жизни

сегодня, 19:34
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня  у себя в доме в  Париже отошел в мир иной известный французский актер британского происхождения Майкл Лонсдейл, который исполнил десятки ролей, включая и картины великих режиссеров США, Италии и Франции. О смерти артиста сообщает российское агентство "РБК", ссылаясь ан сообщение агента. 

В Париже умер известный актер артхауса и "бондианы"

"Ужасно опечаленный, узнав, что сегодня скончался Майкл Лонсдейл. В роли Хьюго Дракса он был умным и образованным противником агента 007 в Moonraker",  - указано в сообщении Роберта Мура.

Лонсдейл владел французским и английским языками. Он родился в Париже 24 мая 1931 года. Его мать была француженкой, а отец — английским офицером.

В 1939 году семья переехала в Марокко и оставалась там всю Вторую мировую войну. В 1947 году они вернулись во Францию.

"Я любил комиков и кино, но никогда не представлял себя актером. Я был очень застенчивым. Через друга моих родителей, который водил меня на мессу, я познакомился с отцом-доминиканцем, который сказал мне то, что я хотел услышать", - рассказывал он Figaro о начале своей карьеры.

Лонсдейл был принят на курс Татьяны Балашовой, француженки русского происхождения, которая воспитала множество актеров, ставших впоследствии звездами французского кино.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 25-м фильме про Джеймса Бонда агента 007, вероятно, сыграет Том Харди.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!