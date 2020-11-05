В элегантном образе с неизвестным молодым человеком - Моника Беллуччи поразила новыми фото

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Кириєнко Анна
Непревзойденная актриса Моника Беллуччи поделилась со своими Instagram подписчиками свеженькими фото с фотосессии для журнала Vogue.
Фото: Politeka
Фотосессия прошла в одной из художественных галерей Флоренции.
Женщина появилась в элегантном образе. Сдержанный макияж, идеально уложенные волосы. Ее тело украсило черное платье с декольте. А ее руки держат руки молодого манекенщика Эмануэле Де Лоренцо. По замыслу фотографа, юноша хочет поцеловать роскошную актрису.
Фотосессию провел Себастьян Фаен, который сотрудничает с рядом модных журналов, таких как Harper's Bazaar, V Magazine и Vogue. Эти фотографии украсили ноябрьский номер итальянского Vogue.
Фанаты Моники в восторге от образа, в который она перевоплотилась. Мужчины комментируют, что сами охотно оказались бы на месте молодого манекенщика, и немного завидуют парню.
Сейчас Монике Беллучи 56 лет. За спиной у женщины более 50 успешных фильмов, в которых она снималась, и множество кинонаград.
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