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Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости

Селебрити признаются, что весь секрет в правильном подходе к питанию и тренировкам

сегодня, 15:27
Автор:

Елизавета Черных

Вы все еще думаете, что избавиться от лишнего веса невозможно? В мире шоу-бизнеса нашлись селебрити, которые смогли изменить свою внешность и скинуть десятки килограмм лишнего веса, изменив себя до неузнаваемости. Их результаты просто невероятны!

Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости

Певица Адель

Наверняка многие уже наслышаны о сногсшибательных результатах похудения британской знаменитости. К 2020 году певица смогла избавиться от 45 килограммов, а достичь этого звезде помогли постоянные занятия пилатесом и правильное питание, в частности, сиртфуд-диета. 


Джессика Симпсон

Известной американской певице, которая очень долга боролась с лишним весом, удалось похудеть на 45 кг после родов. Сама знаменитость призналась, что главным секретом таких результатов стало не только похудение, а изменения стиля жизни. Основной упор певица сделала на гимнастику и длительные прогулки. 


Кристина Агилера

Популярная певица призналась, что за несколько месяцев ей удалось сбросить 25 кг, и похудеть от размера ХL к заветному S. Именно упорные тренировки и диета "1600" помогла девушке изменить свою фигуру. Суть диеты заключалась в разделение рациона пищи на 5 приемов, общая калорийность которых не превышала 1600 ккл. 


Максим Фадеев

В это трудно поверить, но известному музыкальному продюсеру удалось сбросить 100 кг! Фадеев уверил, что не принимал никаких специальных препаратов для похудения и не прибегал к хирургическим вмешательствам. Все дело в правильном подходе к питанию и физических упражнениях. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, с чего начать похудение. 




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