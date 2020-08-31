В Грузии нашли двойника модели Кендалл Дженнер

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Светлана Шкурупий
Благодаря популярной сети Instagram уже удалось найти двойника украинской певицы Надежды Дорофеевой, а недавно пользователи обнаружили "копию" американской звезды Кендалл Дженнер. Девушка живет в Грузии и гордиться своей схожестью с мировой знаменитостью.
В столице Грузии обнаружили 29-летнюю девушку по имени Теона Чачуа, которая работает торговым агентом и развивает свой блог в Instagram. И большую популярность ей приносит внешность, ведь Теона очень похожа на известную модель Кендалл Дженнер.
Теона Чачуа | Instagram/teonachachua
Девушка рассказывает, что на улице ее часто путают с мировой знаменитостью, а после того, как она начала в социальной сети выставлять фотографии и видео, люди активно начали сравнивать ее со звездой.
Теона не скрывает того, что сходство с Кендалл ей льстит и сделало ее более уверенной в себе, хотя девушка не считает себя похожей на модель.
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