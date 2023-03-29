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В известном приложении можно будет выбрать жюри Евровидения

В Украине продолжают внедрять электронную демократию

сегодня, 17:06
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Автор:

Константин Куликов

В приложении "Дия" запускают новый опрос — украинцы смогут выбрать членов национального жюри Евровидения-2023. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьера Михаила Федорова.

В известном приложении можно будет выбрать жюри Евровидения

В Україні розпочали підготовку до Євробачення - 2023

"Они будут оценивать выступления исполнителей из других стран в финале песенного конкурса в Ливерпуле, — написал в своем телеграмм-канале Федоров. — Проголосовать можно за одного из 10 претендентов на судейское кресло. В состав жюри войдут пять кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов. Опрос продлится до 5 апреля. Успейте поддержать своего фаворита. Благодарен каждому, кто голосует. Это помогает нам строить электронную демократию".


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Напомним, что ранее в "Дии" уже проводили опрос о судьбе праздника 8 марта, новых названий Юго-Западной и Южной железных дорог. Тем временем, стало известно, почему россияне недовольны решением олимпийского комитета

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта принял решение вернуть российских и белорусских спортсменов в соревнования. Спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом, кроме того, все, кто открыто поддерживает российскую военную агрессию в Украине или связанные с российской армией, не смогут участвовать в соревнованиях. 

Однако россияне недовольны таким решением МОК и выступили с циничным заявлением. 

"Критерии возвращения российских спортсменов абсолютно неприемлемы. Нейтральное знамя или гимн — это явная дискриминация по национальному признаку, нарушение основных прав человека и гражданина", — говорит председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.



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