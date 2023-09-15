logo

BTC/USD

26353.92

ETH/USD

1619.32

LTC/USD

64.59

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона В Казахстане отменили шоу жены Пескова
commentss НОВОСТИ Все новости

В Казахстане отменили шоу жены Пескова

Организаторы приостановили продажу билетов на шоу Татьяны Навки в Алматы

сегодня, 16:43
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Организаторы приостановили продажу билетов на шоу жены Дмитрия Пескова Татьяны Навки в Алматы. Но в мэрии города подчеркнули, что власти не имеют отношения к вопросу проведения концертов. Об этом сообщают "Комментарии".

В Казахстане отменили шоу жены Пескова

Татьяна Навка

Вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений между представителями комплекса "Алматы Арена", где должно пройти шоу, и агентами Татьяны Навки, отметили в управлении спорта акимата.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"По информации администрации концертного отдела комплекса "Алматы Арена", организаторы намерены отменить концерт", — заявили в ведомстве.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России. Татьяна Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 1 августа 2015 года.

Перед этим в Казахстане отменили концерты команды КВН "Камызяки". Ее выступление планировалось в Астане и Алма-Ате. Участники этой команды Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов выступили на территории оккупированного Донбасса.

Ранее за поддержку войны России в Украине в Казахстане отменили концерты Полины Гагариной, Григория Лепса, группы "Хор Турецкого", а также проведение фестиваля "Жара", в котором предполагалось выступление артистов, также поддерживающих войну Путина.

Тем временем, Шуфрич скрывал документ со схемой автономии для Донетчины и Луганщины: детали.

Лукашенко тоже хочет дружить с КНДР: что предложил на встрече у Путина.

А в России заочно "приговорили" известную украинскую телеведущую.   




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!