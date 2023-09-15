В Казахстане отменили шоу жены Пескова

Организаторы приостановили продажу билетов на шоу жены Дмитрия Пескова Татьяны Навки в Алматы. Но в мэрии города подчеркнули, что власти не имеют отношения к вопросу проведения концертов. Об этом сообщают "Комментарии".

Татьяна Навка

Вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений между представителями комплекса "Алматы Арена", где должно пройти шоу, и агентами Татьяны Навки, отметили в управлении спорта акимата.

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"По информации администрации концертного отдела комплекса "Алматы Арена", организаторы намерены отменить концерт", — заявили в ведомстве.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России. Татьяна Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 1 августа 2015 года.

Перед этим в Казахстане отменили концерты команды КВН "Камызяки". Ее выступление планировалось в Астане и Алма-Ате. Участники этой команды Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов выступили на территории оккупированного Донбасса.

Ранее за поддержку войны России в Украине в Казахстане отменили концерты Полины Гагариной, Григория Лепса, группы "Хор Турецкого", а также проведение фестиваля "Жара", в котором предполагалось выступление артистов, также поддерживающих войну Путина.

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