В кого влюбилась Эмма Уотсон во время съемок «Гарри Поттера»

Популярная актриса Эмма Уотсон, которая сыграла Гермиону Грейнджер в фильмах "Гарри Поттер" призналась, что была влюблена в своего коллегу.

Эмма Уотсон и Том Фелтон (Фото: legionmedia.ru)

Как сообщает издание Daily Mail, 1 января на стриминговой платформе HBO Max выйдет спецвыпуск "Возвращение в Хогвартс", в котором главные герои "Гарри Поттера" снова соберутся вместе. Перед долгожданной премьерой актеры решили вспомнить о том, как проходили съемки фильмов.

31-летняя Эмма Уотсон рассказала, что помнит точный момент, когда она влюбилась в своего бывшего партнера по фильмам 34-летнего Тома Фелтона. Она вспоминает: "Я зашла в комнату, где мы проводили репетицию. Задание, которое нам дали, заключалось в том, чтобы нарисовать, как, по нашему мнению, выглядит Бог. Том нарисовал девушку в кепке задом на скейтборде. И я не знаю, как это сказать – я просто влюбилась в него. Я приходила каждый день и искала его номер в призывном письме, и если его имя было там, то это был очень увлекательный день".

Тому было 14 лет, когда в 2001 году вышел первый фильм о Гарри Поттере, а Эмме всего 11. Они оба снялись во всех восьми фильмах о юном волшебнике.

"Он был на три года старше меня, поэтому я была для него как младшая сестра", – поделилась Эмма в шоу in The Great Hall.

Несмотря на то, что пара годами были в центре слухов о том, что они встречаются, между ними ничего не было, хотя Фелтон признался, что знал о тайной влюбленности Эммы.

"Я стал очень защищать его. Я всегда был к ней неравнодушен и это продолжается по сей день. Это всегда было что-то похожее на родство", – сказал Том.

С тех пор как съемки Гарри Поттера завершились, пара осталась близкими друзьями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Эмма Уотсон засветила фигуру в купальнике.

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