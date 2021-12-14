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Эмма Уотсон засветила фигуру в купальнике (ФОТО)

31-летнюю британскую актрису Эмму Уотсон засняли в черном купальнике во время отдыха на Карибских островах

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Популярная актриса, звезда кинофильмов "Гарри Поттер" Эмма Уотсон сейчас отдыхает на Барбадосе — самом восточном из карибских островов. Там папарацци засняли ее в купальнике, показав ее красивую фигуру.

Эмма Уотсон засветила фигуру в купальнике (ФОТО)

Эмма Уотсон / Фото © Flickr/Tove Paqualin

31-летняя знаменитость была запечатлена на пляже в раздельном купальнике шоколадного оттенка, который подчеркивал ее декольте и плоский животик. Эмма была в солнцезащитных очках. А после купания актриса надела легкий сарафан.

Стоит отметить, что Эмма Уотсон довольно редко появляется на публике и умело скрывается от назойливых камер, поэтому ее новые фотографии нечасто можно увидеть в сети.

Фотографии с отдыха звезды были опубликованы на ее фан-аккаунте в Instagram. За день пост собрал более 4 тысяч лайков.

Напомним, что британская актриса, звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон впервые за долгое время вышла на красную дорожку и привлекла внимание своим нарядом. Эмма выбрала для мероприятия оригинальный наряд, который состоял из черных расклешенных брюк и белого асимметричного топа с открытой спиной и отделкой из тонкого кружева, сделанного из старого винтажного свадебного платья.

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