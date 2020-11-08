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В леггинсах за 500 евро: Леся Никитюк удивила новым образом

Свой образ Леся дополнила ботинками и колье с жемчугом

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная ведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала, благодаря кому попала в украинский шоу-бизнес, стала гостьей звездной вечеринки, устроенной модельером Андре Таном в честь своего дня рождения. Для мероприятия знаменитость выбрала стильный образ.

В леггинсах за 500 евро: Леся Никитюк удивила новым образом

Леся Никитюк (фото из открытых источников)

В Instagram-Stories Леся показывала "кусочки" вечеринки, а также похвасталась своим нарядом. На телеведущей были леггинсы от итальянского бренда Versace, стоимостью 500 евро (около 17 тысяч гривен), а также топ черного цвета и удлиненный пиджак. Образ Никитюк хорошо подчеркивал ее длинные ноги и стройную талию.

Свой look она дополнила короткими ботинками черного цвета, ярким макияжем, а также массивными кольцами и колье с жемчугом. Звезда сделала снимок с Андре Таном, который был в образе Папы Римского, а также с фотографом Соней Плакидюк и балериной Екатериной Кухар.

В леггинсах за 500 евро: Леся Никитюк удивила новым образом - фото 2
В леггинсах за 500 евро: Леся Никитюк удивила новым образом - фото 3
В леггинсах за 500 евро: Леся Никитюк удивила новым образом - фото 4

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная артистка Тина Кароль восхитила фанатов вечерним красным платьем от модного модельера, стоимостью 200 тысяч гривен. 


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