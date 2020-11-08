В леггинсах за 500 евро: Леся Никитюк удивила новым образом

Популярная ведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала, благодаря кому попала в украинский шоу-бизнес, стала гостьей звездной вечеринки, устроенной модельером Андре Таном в честь своего дня рождения. Для мероприятия знаменитость выбрала стильный образ.

Леся Никитюк (фото из открытых источников)

В Instagram-Stories Леся показывала "кусочки" вечеринки, а также похвасталась своим нарядом. На телеведущей были леггинсы от итальянского бренда Versace, стоимостью 500 евро (около 17 тысяч гривен), а также топ черного цвета и удлиненный пиджак. Образ Никитюк хорошо подчеркивал ее длинные ноги и стройную талию.

Свой look она дополнила короткими ботинками черного цвета, ярким макияжем, а также массивными кольцами и колье с жемчугом. Звезда сделала снимок с Андре Таном, который был в образе Папы Римского, а также с фотографом Соней Плакидюк и балериной Екатериной Кухар.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная артистка Тина Кароль восхитила фанатов вечерним красным платьем от модного модельера, стоимостью 200 тысяч гривен.

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