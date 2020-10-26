Тина Кароль восхитила платьем за 200 тысяч гривен

Тина Кароль

Популярная украинская артистка Тина Кароль, которая недавно призналась, что мечтает встретить любовь и родить дочь, восхитила поклонников ярким сексуальным нарядом от французского модельера. Своим платьем певица похвасталась на странице в Instagram.

Тина Кароль позирует в красном вечернем платье со стразами, которое идеально подчеркивает ее фигуру. А сексуальный разрез до бедра позволил артистке продемонстрировать свои стройные и длинные ноги. Свой образ певица дополнила атласными туфлями красного цвета, объемной укладкой и красивым макияжем.

Знаменитость позирует на черном высоком стуле, возле белой стены. Ее пост собрал более 77 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников, которые отметили, что Тина и красный цвет просто созданы друг для друга.

В своей публикации певица отметила, что на ней платье от французского модельера Alexandre Vauthier. Согласно данным СМИ, его стоимость составляет 7363 долларов (более 200 тысяч гривен).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная исполнительница Тина Кароль призналась, что помогает ей поддерживать свою фигуру в тонусе.

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