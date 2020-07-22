Мокрая Надя Дорофеева показала, как снимался клип «Last Dance»

Украинская артистка Надежда Дорофеева активно снимает влоги, в которых дает подписчикам советы, рассказывает о своей жизни и делится деталями различных съемок. На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, показав backstage со съемок последнего клипа группы "Время и Стекло" под названием Last Dance.

По словам Надежды, закулисье получилось "красивым и мокрым". В коротком видео-обзоре можно увидеть, как создавались образы артистов, какой была атмосфера на съемочной площадке и как на самом деле "рождается" клип.

Во влоге Дорофеева призналась, что их предупредили о том, что будет мокрая съемка, но она не ожидала, что настолько.

К слову, пост звезды за сутки посмотрело более 173 тысяч человек. Поклонники благодарят Дорофееву за интересный влог и за то, что она не стесняется показывать закулисье командной работы.

Напомним, что клип "Last Dance" украинская группа "Время и Стекло" презентовала 10 июля. Он был снят в ретро-стиле и на данный момент собрал 1,5 млн просмотров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Надя Дорофеева показала, как выглядела 10 летназад, когда начинала карьеру в группе с Позитивом.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!