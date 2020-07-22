Мокрая Надя Дорофеева показала, как снимался клип «Last Dance»

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Светлана Шкурупий
Украинская
артистка Надежда Дорофеева активно снимает влоги, в которых дает подписчикам
советы, рассказывает о своей жизни и делится деталями различных съемок. На
своей странице в Instagram певица опубликовала видео, показав backstage со съемок
последнего клипа группы "Время и Стекло" под названием Last Dance.
По
словам Надежды, закулисье получилось "красивым и мокрым". В коротком
видео-обзоре можно увидеть, как создавались образы артистов, какой была
атмосфера на съемочной площадке и как на самом деле "рождается" клип.
Во
влоге Дорофеева призналась, что их предупредили о том, что будет мокрая съемка,
но она не ожидала, что настолько.
К
слову, пост звезды за сутки посмотрело более 173 тысяч человек. Поклонники
благодарят Дорофееву за интересный влог и за то, что она не стесняется
показывать закулисье командной работы.
Напомним,
что клип "Last Dance" украинская группа "Время и Стекло" презентовала 10 июля.
Он был снят в ретро-стиле и на данный момент собрал 1,5 млн просмотров.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, что Надя Дорофеева показала, как выглядела 10 летназад, когда начинала карьеру в группе с Позитивом.
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