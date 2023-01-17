В Москве нашли мумифицированное тело звездного актера (ФОТО)

Известный российский актер, звезда сериалов "Физрук", "Интерны" и "Папины дочки" - 64-летний Владимир Ипатов — был обнаружен мертвым в своей московской квартире.

Актер снимался во многих популярных сериалах/ Иллюстрационное фото

Сообщается, что мужчина перестал выходить с родными и близкими на связь за пару недель до Нового 2023 года, однако никто не обратил на это внимание. Буквально на днях дочь Ипатова все-же решила узнать, где ее отец и обратилась за помощью к правоохранителям.

Приехав по месту жительства актера полицейские вскрыли дверь в его квартиру и обнаружили в комнате уже мумифицированный труп мужчины. Как оказалось, Ипатов скончался около месяца назад и все это время пролежал в квартире.





По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле актера обнаружено не было. Скорее всего он скончался по естественным причинам, которые придется установить экспертам.

Отметим, что 64-летний Владимир Ипатов снимался во множестве телесериалов и фильмов. Зрители помнят его по участию в проектах "Закрытая школа, "Интерны", "Папины дочки", "Физрук и многих других. В силу своего типажа актер в основном играл роли харизматичных бездомных.

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