Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на The Mirror.



Парад в Москве. Фото из открытых источников

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Как отмечают журналисты издания, самопровозглашенный белорусский лидер не пришел на завтрак с руководством других стран, приехавших на парад. В то же время, на кадрах по действу, они заметили подозрительное поведение Лукашенко, который, как предполагают, мог просить российского диктатора не идти со всеми в Александровский сад. А приехать туда – на автомобиле. Где лидеры стран должны были поставить цветы на Могилу неизвестного солдата. Расстояние оттуда до Красной площади около 850 метров.

Издание подчеркивает, что Путин и гости ждали Лукашенко, а потом пошли вместе ставить цветы.

"Потом представитель Минска несколько неловко прогуливался рядом с 70-летним главой Кремля, который внешне казался здоровым. Судя по всему, ему было трудно наклониться вместе с другими лидерами и возложить цветы к могиле неизвестного солдата", — добавили журналисты.

Также, судя по фото, белорусским СМИ, правая рука Лукашенко была перевязана. Кроме странного поведения у Могилы неизвестному солдату, самопровозглашенный президент Беларуси пропустил неофициальный завтрак у кремлевского диктатора. Лукашенко поспешил в аэропорт, чтобы возвращаться в Минск. Говорят, его могла сопровождать карета скорой.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Зеленский ответил на обвинения Москвы по атаке дронов на Кремль. Президент Украины считает, что Россия устраивает провокации на своей территории, чтобы оправдать жестокость атак по Украине. В начале мая два беспилотника нанесли удары по Кремлю. Россия заявила, что атака устроена украинскими спецслужбами, однако Владимир Зеленский в очередной раз отрицал причастность к инцидентам с атакой на Кремль.