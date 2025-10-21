В Москве в подъезде зверски зарезали известного режиссера

В Москве были убиты режиссёр и оператор Сергей Политик. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

По данным следствия, 18 октября у дома по улице Сталеваров между Политиком и неизвестным мужчиной произошел конфликт. Во время спора злоумышленник напал на режиссера с ножом. Политик получил ранение в грудь, которое оказалось смертельным. Его срочно госпитализировали, но спасти не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

Как сообщает Telegram-канал Mash, режиссер столкнулся у дома с 33-летним Арсеном Саргсяном, уроженцем Армении. Политик сделал замечанию мужчине, когда тот пытался попасть в подъезд, после чего получил удар ножом. Подозреваемого разыскивают правоохранители.

Коллеги и знакомые 56-летнего Сергея Политика рассказали, что он был неконфликтным человеком.

"Он просто вышел покурить, и его зарезали", — сообщил режиссер Владимир Стуканов.

По предварительной информации, группа неизвестных, среди которых был и Саргсян, пыталась войти в подъезд. Политик отказался их впускать и во время конфликта применил перечный баллончик.

Стуканов рассказал телеканалу "112", что погибший неоднократно сталкивался с хулиганами в своем доме, где в последнее время замечали лиц, делавших "закладки".

"Сегодня ночью убили моего близкого человека. Он был мне как отец и учитель", — написал брат Политика в Instagram. Он также отметил, что похороны кинематографиста пройдут на этой неделе. У погибшего осталась семья.

Сергей Политик был российским кинооператором-постановщиком и режиссером. Работал над сериалами "Закрытая школа", "Восьмой участок", а также фильмами "Сказка, рассказанная на ночь" и "Щит Минервы". В 2024 году он дебютировал как режиссер с лентой "Вернуть жизнь".

