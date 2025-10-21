У Москві в під'їзді по-звірячому зарізали відомого режисера

У Москві було вбито режисера та оператора Сергія Політика. Про це повідомили у Слідчому комітеті Російської Федерації.

Сергій Політик (фото з відкритих джерел)

За даними слідства, 18 жовтня біля будинку на вулиці Сталеварів між Політиком та невідомим чоловіком стався конфлікт. Під час суперечки зловмисник напав на режисера з ножем. Політик отримав поранення у груди, яке виявилося смертельним. Його терміново госпіталізували, але врятувати не вдалося.

За фактом події порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 111 Кримінального кодексу РФ — "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, що спричинило смерть потерпілого".

Як повідомляє Telegram-канал Mash, режисер зіткнувся біля будинку з 33-річним Арсеном Саргсяном, уродженцем Вірменії. Політик зробив чоловікові зауваження, коли той намагався потрапити в під’їзд, після чого отримав удар ножем. Наразі підозрюваного розшукують правоохоронці.

Колеги та знайомі 56-річного Сергія Політика розповіли aif.ru, що він був неконфліктною людиною.

"Він просто вийшов покурити, і його зарізали", — повідомив режисер Володимир Стуканов.

За попередньою інформацією, група невідомих осіб, серед яких був і Саргсян, намагалася увійти в під’їзд. Політик відмовився їх впускати та під час конфлікту застосував перцевий балончик.

Стуканов розповів телеканалу "112", що загиблий неодноразово стикався з хуліганами у своєму будинку, де останнім часом помічали осіб, які робили "закладки".

"Сьогодні вночі вбили мою близьку людину. Він був мені як батько та вчитель", — написав брат Політика в Instagram. Він також зазначив, що похорон кінематографіста відбудеться цього тижня. У загиблого залишилася родина.

Сергій Політик був російським кінооператором-постановником і режисером. Працював над серіалами "Закрита школа", "Восьма дільниця", а також фільмами "Казка, розказана на ніч" і "Щит Мінерви". У 2024 році він дебютував як режисер зі стрічкою "Повернути життя".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у М’янмі жорстоко вбили Віру Кравцову — учасницю російського вокального шоу "Голос". Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, Кравцова була родом із Мінська. Кілька років тому вона брала участь у проєкті "Голос", а нещодавно вирішила виїхати за кордон, щоб покращити своє фінансове становище.

26-річна співачка вирушила на тимчасовий підробіток. За повідомленнями російських джерел, у Бангкоку дівчину ошукали — її незаконно переправили до М’янми, де змусили працювати у так званому скам-центрі. Там, за даними пропагандистів, вона спілкувалася з заможними чоловіками, фліртувала та переконувала їх вкладати гроші у різні схеми.