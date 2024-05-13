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В Нью-Йорке напали на известного актера: детали

Популярный американский актер Стив Бушеми стал жертвой нападения в Нью-Йорке. Это уже второй случай за последние несколько недель, когда в районе Манхэттена нападают на актеров.

сегодня, 12:12
Автор:
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Slava Kot
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В начале мая в Нью-Йорке напали на актера Стива Бушеми, известного по таким фильмам, как "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Фарго" и сериалом "Подпольная империя". 66-летний Бушем был доставлен в больницу с серьезными травмами лица.

В Нью-Йорке напали на известного актера: детали

Американский актер Стив Бушеми. Фото из открытых источников

Первые сообщения о нападении на актера появились в издании New York Post. Впоследствии полиция Нью-Йорка опубликовала заявление о нападении 8 мая, но не раскрыла имя жертвы. Однако представитель Бушеми 12 мая подтвердил, что именно актер был неизвестной жертвой нападения, о которой сообщила полиция.

"Стив Бушеми стал последней жертвой случайного акта насилия в Нью-Йорке", — говорится в заявлении представителя актера.

Кроме того, доверенное лицо Стива Бушеми заявило, что после инцидента актер чувствует себя хорошо и благодарен за многочисленные заявления о поддержке. Сам актер после нападения не появлялся в публичном пространстве.

Полиция продолжает расследование нападения, однако до сих пор никого не задержала по этому инциденту.

Это уже второй инцидент с участием актера с сериала "Подпольная империя" за последние недели в Нью-Йорке. 31 марта, коллега Бушеми, Майкл Стулбарг получил удар камнем в шею во время прогулки в Центральном парке на Манхэттене. Стулбарг преследовал своего нападающего, которого ему удалось остановить перед входом в парк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае в Лондоне, когда мужчина с самурайским мечом напал на прохожих. После инцидента оказалось, что есть раненый и погибший подросток.

Также "Комментарии" писали об актрисах, которые пошли по стопам своих родителей в Голливуде.



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