В Нью-Йорке установили несколькометровую «Ким Кардашьян» в купальнике

Популярная модель и американская медийная личность Ким Кардашьян решила прорекламировать свою новую линейку купальников от бренда Skims и удивила американцев и весь мир.

Реклама бренда Skims. Коллаж портала "Комментарии"

Для рекламы на Таймс Сквере в Нью-Йорке установили несколькометровую надувную куклу в купальнике. Она лежит на платформе и прикрывает лицо руками от солнца. Кукла своими формами очень напоминает обладательницу бренда Ким Кардашьян, а также не оставляет без внимания ни одного проходящего на улице, чем призывает ознакомиться с коллекцией бренда уже более подробно.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на церемонии "Оскар" в Лос-Анджелесе в этом году звезды решили не перегружать свои образы тканями — многие появились в ультраоткрытых и прозрачных нарядах. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет BILD.

Среди самых смелых гостей оказалась актриса Оливия Уайлд, продемонстрировавшая эффектный образ с минимумом одежды. В то время как в Dolby Theatre царили элегантные платья, на вечеринке Vanity Fair и благотворительном приеме Элтона Джона стиль был гораздо более дерзким и более откровенным.

Звезды, по словам гостей церемонии, вроде бы соревновались в том, кто покажет больше своего тела — и некоторые наряды оставляли минимум простора для фантазии. Даже легкий холод не помешал знаменитостям выбрать прозрачные ткани и глубокие вырезы, в том числе Зои Кравиц, Алиса Милано, Элизабет Герли, Джулия Фокс – бывшая девушка Канье Веста, Камила Кабелло и другие.