В оккупированном Донецке любимый певец Кремля женился на бывшей пассии Путина (ВИДЕО)

Екатерина Мизулина и Шаман поженились (фото из открытых источников)

Сторонники диктатора Владимира Путина – певец Шаман (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина, которую неоднократно называли любовницей российского президента, решили узаконить свои отношения и сделали это на оккупированной территории Украины. Об этом Мизулина сообщила в своем Telegram-канале.

Чтобы привлечь к себе внимание и еще раз выслужиться перед террористическим режимом, пара устроила свадьбу во временно оккупированном Донецке. На церемонии присутствовал глава так называемой ДНР Денис Пушилин.

Путинисты появились в ЗАГСе не в привычных свадебных образах, а в нарядах цвета хаки, демонстрируя свою преданность российской пропаганде.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, перед официальной регистрацией брака Шаман и Мизулина посетили военно-мемориальный комплекс "Донецкое море", где почтили память погибших российских оккупантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная путинистка Екатерина Мизулина может быть любовницей российского диктатора Владимира Путина. Более того, по распространенной информации, именно из-за нее Путин якобы разорвал отношения с Алиной Кабаевой.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Мизулина сейчас закрутила роман с популярным российским певцом Шаманом, творчество которого особенно ценит сам Путин. Недавно стало известно, что певец расстался со своей женой, и говорят, что причиной этого стало именно его тайное увлечение Мизулиной. Поговаривают, что пару часто видят вместе. Они уже публично посещают театральные представления, светские мероприятия, а на днях даже были замечены во время совместных покупок в супермаркете.



