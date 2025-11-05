В окупованому Донецьку улюблений співак Кремля одружився з колишньою пасією Путіна (ВІДЕО)

Катерина Мізуліна і Шаман одружилися (фото з відкритих джерел)

Прихильники диктатора Володимира Путіна — співак Шаман (Ярослав Дронов) та Катерина Мізуліна, яку неодноразово називали коханкою російського президента, вирішили узаконити свої стосунки та зробили це на окупованій території України. Про це Мізуліна повідомила у своєму Telegram-каналі.

Щоб привернути до себе увагу та вкотре вислужитися перед терористичним режимом, пара влаштувала весілля в тимчасово окупованому Донецьку. На церемонії був присутній глава так званої “ДНР” Денис Пушилін.

Путіністи з’явилися в РАГС не у звичних весільних образах, а у вбраннях кольору хакі, демонструючи свою відданість російській пропаганді.

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, перед офіційною реєстрацією шлюбу Шаман і Мізуліна відвідали військово-меморіальний комплекс “Донецьке море”, де “вшанували пам’ять” загиблих російських окупантів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що що відома путіністка Катерина Мізуліна може бути коханкою російського диктатора Володимира Путіна. Більше того, за розповсюдженою інформацією, саме через неї Путін нібито розірвав стосунки з Аліною Кабаєвою.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Мізуліна зараз закрутила роман із популярним російським співаком Шаманом, чию творчість особливо цінує сам Путін. Нещодавно стало відомо, що співак розлучився зі своєю дружиною, і подейкують, що причиною цього стало саме його таємне захоплення Мізуліною. Подейкують, що пару часто бачать разом. Вони вже публічно відвідують театральні вистави, світські заходи, а днями навіть були помічені під час спільних покупок у супермаркеті.



