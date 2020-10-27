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Главная Новости Звезды персона У певицы Земфиры обнаружили COVID-19
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У певицы Земфиры обнаружили COVID-19

Земфира на всякий случай сдала тест на коронавирус и он оказался положительным

сегодня, 13:30
Автор:

Кириєнко Анна

У известной певицы Земфиры диагностировали коронавирус. Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

У певицы Земфиры обнаружили COVID-19

Фото: Vesti.ua

Певица решила сдать тест на всякий случай. 26-го октября тест показал положительный результат.

Поскольку Земфира чувствовала себя удовлетворительно, ее не госпитализировали. По рекомендациям врачей, она находится на домашней самоизоляции.

Сама певица не комментирует эту ситуацию.

Ближайший фестиваль с участием 44-летней певицы под названием "Kislorod.Live" запланирован на май 2021 года. На фестивале выступят и представители украинской музыки — Бумбокс и KAZKA.

Напомним также, что среди украинских звезд коронавирусом болели: Олег Винник, Сергей Бабкин, Ольга Фреймут, Олег Михайлюта (Фагот), Алексей Завгородний (Позитив).



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