У певицы Земфиры обнаружили COVID-19

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Кириєнко Анна
У известной певицы Земфиры диагностировали коронавирус. Об этом сообщает телеграмм канал Mash.
Фото: Vesti.ua
Певица решила сдать тест на всякий случай. 26-го октября тест показал положительный результат.
Поскольку Земфира чувствовала себя удовлетворительно, ее не госпитализировали. По рекомендациям врачей, она находится на домашней самоизоляции.
Сама певица не комментирует эту ситуацию.
Ближайший фестиваль с участием 44-летней певицы под названием "Kislorod.Live" запланирован на май 2021 года. На фестивале выступят и представители украинской музыки — Бумбокс и KAZKA.
Напомним также, что среди украинских звезд коронавирусом болели: Олег Винник, Сергей Бабкин, Ольга Фреймут, Олег Михайлюта (Фагот), Алексей Завгородний (Позитив).
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