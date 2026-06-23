В платке и с крестом: 67-летняя Мадонна снялась в провокационной фотосессии (ФОТО)

Легендарная поп-икона Мадонна снова привлекла внимание модной индустрии, появившись на обложке Interview Magazine. Для 67-летней артистки это уже 11 сотрудничество с изданием, и это рекордный показатель, подчеркивающий ее неизменный статус в мировой поп-культуре.

Мадонна. Фото: Interview Magazine

Новая фотосессия совмещает ретро-эстетику с характерной для Мадонны провокационностью. В одном из кадров певица предстает в неожиданном образе: светлые волосы спрятаны под кремовым платком, а акцентами становятся большие очки с желтыми линзами и массивный крест на шее. Образ дополняют вещи от известных брендов, в том числе свитер Ralph Lauren.

Мадонна в фотосессии для Interview Magazine. Фото: Interview Magazine

На других снимках Мадонна возвращается в более привычную для себя провокационную и театральную эстетику. Она позирует в белом атласном костюме Gucci, с уложенными светлыми волосами и драматическим макияжем. Еще один кадр показывает артистку с сигаретой в руках, снятую с низкого ракурса, в сочетании с черными чулками и подвязками.

Мадонна. Фото: Interview Magazine

Отдельно представлен образ в красном топе и брюках Gucci, подчеркивающий ее фирменную смелость в выборе стиля.

Мадонна. Фото: Interview Magazine

67-летняя Мадонна уже более четырех десятилетий остается одной из самых влиятельных фигур в музыкальной и модной индустрии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадонна оказалась родственница Папы Римского.

Также "Комментарии" писали, что Мадонна удивила, записав видео на унитазе с бриллиантовыми зубами и приложила палец к своим губам.