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У хустці та з хрестом: 67-річна Мадонна знялася у провокаційній фотосесії (ФОТО)

Мадонна знялась у сміливій фотосесії для Interview Magazine, поєднавши ретро-стиль, хустку та провокативні образи.

23 червня 2026, 16:20
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Slava Kot

Легендарна попікона Мадонна знову привернула увагу модної індустрії, з’явившись на обкладинці Interview Magazine. Для 67-річної артистки це вже 11-та співпраця з виданням, і це рекордний показник, який підкреслює її незмінний статус у світовій попкультурі.

У хустці та з хрестом: 67-річна Мадонна знялася у провокаційній фотосесії (ФОТО)

Мадонна. Фото: Interview Magazine

Нова фотосесія поєднує ретро-естетику з характерною для Мадонни провокаційністю. В одному з кадрів співачка постає у несподіваному образі: світле волосся сховане під кремовою хусткою, а акцентами стають великі окуляри з жовтими лінзами та масивний хрест на шиї. Образ доповнюють речі від відомих брендів, зокрема светр Ralph Lauren.

У хустці та з хрестом: 67-річна Мадонна знялася у провокаційній фотосесії (ФОТО) - фото 2

Мадонна у фотосесії для Іnterview Magazine. Фото: Іnterview Magazine

На інших знімках Мадонна повертається до більш звичної для себе провокаційної та театральної естетики. Вона позує у білому атласному костюмі Gucci, з укладеним світлим волоссям і драматичним макіяжем. Ще один кадр показує артистку з сигаретою в руках, зняту з низького ракурсу, у поєднанні з чорними панчохами та підв’язками. 

У хустці та з хрестом: 67-річна Мадонна знялася у провокаційній фотосесії (ФОТО) - фото 2

Мадонна. Фото: Іnterview Magazine

Окремо представлено образ у червоному топі та штанях Gucci, який підкреслює її фірмову сміливість у виборі стилю.

У хустці та з хрестом: 67-річна Мадонна знялася у провокаційній фотосесії (ФОТО) - фото 2

Мадонна. Фото: Іnterview Magazine

67-річна Мадонна вже понад чотири десятиліття залишається однією з найвпливовіших фігур у музичній та модній індустрії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мадонна виявилася родичка Папи Римського.

Також "Коментарі" писали, що Мадонна здивувала записавши відео на унітазі з діамантовими зубами та приклала палець до своїх губ.



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Джерело: https://www.interviewmagazine.com/music/madonna-confessions-on-a-dancefloor-nadia-lee-cohen
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