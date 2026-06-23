У хустці та з хрестом: 67-річна Мадонна знялася у провокаційній фотосесії (ФОТО)

Легендарна попікона Мадонна знову привернула увагу модної індустрії, з’явившись на обкладинці Interview Magazine. Для 67-річної артистки це вже 11-та співпраця з виданням, і це рекордний показник, який підкреслює її незмінний статус у світовій попкультурі.

Мадонна. Фото: Interview Magazine

Нова фотосесія поєднує ретро-естетику з характерною для Мадонни провокаційністю. В одному з кадрів співачка постає у несподіваному образі: світле волосся сховане під кремовою хусткою, а акцентами стають великі окуляри з жовтими лінзами та масивний хрест на шиї. Образ доповнюють речі від відомих брендів, зокрема светр Ralph Lauren.

Мадонна у фотосесії для Іnterview Magazine. Фото: Іnterview Magazine

На інших знімках Мадонна повертається до більш звичної для себе провокаційної та театральної естетики. Вона позує у білому атласному костюмі Gucci, з укладеним світлим волоссям і драматичним макіяжем. Ще один кадр показує артистку з сигаретою в руках, зняту з низького ракурсу, у поєднанні з чорними панчохами та підв’язками.

Мадонна. Фото: Іnterview Magazine

Окремо представлено образ у червоному топі та штанях Gucci, який підкреслює її фірмову сміливість у виборі стилю.

Мадонна. Фото: Іnterview Magazine

67-річна Мадонна вже понад чотири десятиліття залишається однією з найвпливовіших фігур у музичній та модній індустрії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мадонна виявилася родичка Папи Римського.

Також "Коментарі" писали, що Мадонна здивувала записавши відео на унітазі з діамантовими зубами та приклала палець до своїх губ.