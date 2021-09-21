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В поместье голливудской звезды произошел пожар: что известно о происшествии

В пожарной службе округа Лос-Анджелес подтвердили вызов

сегодня, 21:05
Автор:

Козлова Альбіна

В поместье голливудской звезды произошел пожар: что известно о происшествии

К особняку Уилла Смита вызывали пожарных, фото Page Six

Папарацци узнали, что к поместью голливудского актера Уилла Смита вызвали пожарных и "скорую". Поместье семьи Смита расположено на 70 гектарах в штате Калифорния. Об этом сообщает УНИАН.

Вызов о возгорании поступил 20 сентября. Известно, что на территории поместья в Калабасасе по улице Cold Canyon произошло возгорание в одном из зданий. Охранники территории вызвали оперативные службы.

В поместье приехали два автомобиля экстренной медицинской помощи и пожарный автомобиль. Медики оказали одному пострадавшему помощь, человека не госпитализировали.

Представитель пожарной службы округа Лос-Анджелес подтвердил во вторник, 21 сентября, что по этому адресу произошел пожар. В результате закопчены конструкции здания, что именно горело не сообщается. Пламя было ликвидировано до приезда пожарных.

Ранее поместью звезды угрожал лесной пожар, разгоревшийся в Калифорнии четыре года назад, однако оно уцелело.

Как сообщал портал "Комментарии", в Испании уже почти неделю продолжается сильный лесной пожар. Пламенем оказалось охвачено около восьми тысяч гектаров земли. Более двух с половиной тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома. Ликвидацией возгораний занимаются более тысячи сотрудников пожарной службы, однако побороть стихию пока не удается.

Также мы писали , что в поселке под Чугуевом сгорел дотла дом на базе отдыха. Происшествие произошло утром 19 сентября. Известно, что пожар возник на территории недействующей базы отдыха в поселке Печенеги. Деревянный дом охватило пламя. В доме находилось 10 человек. По разным данным, от огня пострадали 1-2 человека.


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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/u-budinku-ujilla-smita-stalasya-pozhezha-ye-poterpiliy-11552602.html?_gl=1*1rtakc*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMjI0ODY5Ni44Ny4xLjE2MzIyNDg3MjMuMzM.*_ga_DENC12J6P3*MTYzMjI0ODY5Ni44Ny4xLjE2MzIyNDg3MjMuM
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