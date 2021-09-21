В поместье голливудской звезды произошел пожар: что известно о происшествии

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Козлова Альбіна
К особняку Уилла Смита вызывали пожарных, фото Page Six
Папарацци узнали, что к поместью голливудского актера Уилла Смита вызвали пожарных и "скорую". Поместье семьи Смита расположено на 70 гектарах в штате Калифорния. Об этом сообщает УНИАН.
Вызов о возгорании поступил 20 сентября. Известно, что на территории поместья в Калабасасе по улице Cold Canyon произошло возгорание в одном из зданий. Охранники территории вызвали оперативные службы.
В поместье приехали два автомобиля экстренной медицинской помощи и пожарный автомобиль. Медики оказали одному пострадавшему помощь, человека не госпитализировали.
Ранее поместью звезды угрожал лесной пожар, разгоревшийся в Калифорнии четыре года назад, однако оно уцелело.
Как сообщал портал "Комментарии", в Испании уже почти неделю продолжается сильный лесной пожар. Пламенем оказалось охвачено около восьми тысяч гектаров земли. Более двух с половиной тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома. Ликвидацией возгораний занимаются более тысячи сотрудников пожарной службы, однако побороть стихию пока не удается.
Также мы писали , что в поселке под Чугуевом сгорел дотла дом на базе отдыха. Происшествие произошло утром 19 сентября. Известно, что пожар возник на территории недействующей базы отдыха в поселке Печенеги. Деревянный дом охватило пламя. В доме находилось 10 человек. По разным данным, от огня пострадали 1-2 человека.
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