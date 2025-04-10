В РФ цинично поблагодарили украинцев за прослушивание песен российской группы

В России поблагодарили украинцев за прослушивание песни группы AY Yola - композиция "Homay" недавно возглавила топ-чарты Apple Music в Украине. Этот факт активно использовали российские пропагандистские ресурсы, в частности, телеграмм-канал "русский имперетив" , чтобы выразить свою "ироническую благодарность" украинцам.

Группа AY Yola (фото из открытых источников)

Пропагандисты цинично заявили, что доходы от прослушиваний российской музыки якобы пойдут на изготовление авиабомб и дронов-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.

"Спасибо украинским братьям за поддержку войны. Каждая копейка от прослушивания этой замечательной башкирской песни будет отлита в ФАБы и Геране. Вы будете уволены", — пишет канал с пропагандистским подтекстом.

Интересно, что само название группы AY Yola на башкирском языке означает "закон Вселенной" или "кодекс мироздания" — набор моральных принципов вроде "не убий", "чти старших", "защищай младших". Это резко контрастирует с действиями России, ведущей жестокую войну, уничтожая жизнь, культуру и города.

Этот инцидент стал еще одним напоминанием о том, что даже прослушивание музыки в условиях войны может иметь политические и нравственные последствия — и четко показывает, как враждебная сторона использует культурные продукты как инструмент гибридной войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская группа провела турне в тюрьмах . Российская поп-рок-группа "Город 312", ранее неоднократно демонстрировавшая лояльность к власти, вновь стала объектом внимания из-за выступлений в пенитенциарных учреждениях государства-агрессора. Как сообщают российские медиа, участники коллектива Дмитрий Притула и Диана Макарова рассказали о концертах в исправительных колониях, где находятся несовершеннолетние осужденные.

Артисты рассказали, что регулярно выступают в таких местах уже более двух десятилетий, и считают это необходимой поддержкой для тех, кто оказался за решеткой. В частности, солистка группы подчеркнула, что девушки в возрасте 14–15 лет, совершившие тяжкие преступления, заслуживают шанса возобновить свою жизнь после увольнения.