Пресненский суд Москвы заочно приговорил оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс к четырем годам и шести месяцам колонии. Ее признали виновной в "призывах к деятельности против безопасности РФ" и невыполнении обязанностей, предусмотренных для так называемых иностранных агентов. Об этом пишут российские СМИ.

Кроме того, Максаковой на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Прокуратура настаивала на назначении ей наказания в размере пяти лет и двух месяцев колонии общего режима.

Уголовное производство против певицы было открыто в сентябре 2024 года после ее интервью украинскому телеканалу. Следователи увидели в высказываниях артистки дискредитацию СВО и призывы финансировать ВСУ.

В декабре 2024 года московский суд заочно взял Максакову под арест. В феврале 2025 г. против нее выдвинули новое обвинение – в невыполнении требований, установленных для "иноагентов" (часть 2 статьи 330 УК РФ).

Министерство юстиции РФ внесло Марию Максакову-Игенбергс в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. В ноябре того же года российские суды дважды штрафовали за нарушение соответствующего законодательства.

В настоящее время Максакова проживает в Украине. По сообщениям СМИ, она имеет гражданство трех стран: России, Украины и Германии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что террористическое государство Россия, ведущее войну против Украины , объявило в международный розыск оперную певицу и бывшую депутат Госдумы Марию Максакову-Игенбергс.

Как передает пропагандистское российское агентство ТАСС, Максаков обвиняется в якобы "призывах к действиям, направленным против безопасности страны". Фактически речь идет о том, что она публично осудила вторжение России в Украину и не поддержала эту агрессию.

