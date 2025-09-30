У Росії до 4,5 років вʼязниці засудили відому оперну співачку

Пресненський суд Москви заочно засудив оперну співачку Марію Максакову-Ігенбергс до чотирьох років і шести місяців колонії. Її визнали винною у "закликах до діяльності проти безпеки РФ" та у невиконанні обов’язків, передбачених для так званих іноземних агентів. Про це пишуть російські медіа.

Марія Максакова (фото з відкритих джерел)

Крім того, Максаковій на чотири роки заборонили адмініструвати інтернет-ресурси. Прокуратура наполягала на призначенні їй покарання у вигляді п’яти років і двох місяців колонії загального режиму.

Кримінальне провадження проти співачки було відкрите у вересні 2024 року після її інтерв’ю українському телеканалу. Слідчі побачили у висловлюваннях артистки "дискредитацію СВО" та "заклики фінансувати ЗСУ".

У грудні 2024 року московський суд заочно взяв Максакову під арешт. У лютому 2025 року проти неї висунули нове обвинувачення – у невиконанні вимог, встановлених для "іноагентів" (частина 2 статті 330 КК РФ).

Міністерство юстиції РФ внесло Марію Максакову-Ігенбергс до реєстру іноземних агентів у травні 2023 року. У листопаді того ж року російські суди двічі штрафували її за порушення відповідного законодавства.

Нині Максакова проживає в Україні. За повідомленнями ЗМІ, вона має громадянство трьох країн: Росії, України та Німеччини.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що терористична держава Росія, яка веде війну проти України, оголосила в міжнародний розшук оперну співачку та колишню депутатку Держдуми Марію Максакову-Ігенбергс.

Як передає пропагандистське російське агентство ТАСС, Максакову звинувачують у нібито "закликах до дій, спрямованих проти безпеки країни". Фактично ж ідеться про те, що вона публічно засудила вторгнення Росії в Україну та не підтримала цю агресію.

